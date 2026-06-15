Bélgica rescata deslucido empate contra Egipto en el debut de ambos en la Copa del Mundo 2026

Una acción del Egipto ante Bélgica en la Copa del Mundo 2026

Mohamed Salah celebró su cumpleaños 37 con un empate 1-1 entre Egipto y Bélgica en la Copa del Mundo 2026, en el que fue el debute de ambas selecciones dentro del torneo.

El cuadro norteafricano empezó ganando el duelo con gol de Emam Ashour al 20′, pero no pudieron extender la superioridad y un autogol de Mohamed Hany al 66′ igualó los cartones definitivamente.

No es el mejor inicio del Mundial para ninguno de los dos equipos. Bélgica viene de ser eliminada en fase de grupo en Qatar 2022, mientras que Egipto regresa al torneo por primera vez desde Rusia 2018. En este contexto, un triunfo era de más ayuda.

EMAM ASHOUR 19’



Belgium 🇧🇪 0 : 1 🇪🇬 Egypt pic.twitter.com/hLc7ShnjE8 — World Cup Arena (@WC2026Arena) June 15, 2026

Romelu Lukaku impacta el marcador

Con el duelo entrado en la segunda parte el entrenador Rudi Garcia mandó cambios, el más importante el ingreso de Romelu Lukaku. El impacto del delantero en el partido fue inmediato, pues aunque él no metió el gol, provocó la acción del empate.

En una jugada que inició por el lado derecho, llegó un centro buscando al jugador del Napoli, quien tenía la marca de dos defensores. Siempre es peligroso correr hacia tu propia portería y Mohamed Hany lo comprobó al empujar el balón al fondo de su propio arco.

Los Diablos Rojos, aunque tardaron mucho tiempo en poder igualar el duelo, siempre dieron indicios de estar metido en el juego. Pese a la inferioridad en la pizarra eran el equipo que constantemente buscaba hacer daño. Mientras que Egipto se replegaba para el contraataque.

🚨 L I V E



⚽️ Mohamed Hany (own goal)



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Egipto y Bélgica no se hacen más daño

Al 75′ salió la estrella Mohamed Salah, quien no tuvo acciones de gol claras en todo el partido. El equipo egipcio fue incapaz de generar una oportunidad para que su capitán estuviera mano a mano contra un defensor o el portero rival.

Diez minutos después salió la leyenda belga Kevin De Bruyne, quien con 34 años se encuentra viviendo seguramente su última experiencia en un torneo grande como seleccionado de su país.

El siguiente equipo de los Red Devils dentro del Grupo G de la Copa del Mundo 2026 es el 21 de junio contra la Selección de Irán y en el último cotejo de los belgas será de visita administrativa ante Nueva Zelanda.

Por otro lado, los Faraones chocan ante Nueva Zelanda, el próximo domingo 21 de junio, mientras que cierra la primera ronda ante Irán el 26 de junio.

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