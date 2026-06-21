¡OFICIAL! Esteban Solari es el sucesor de Efraín Juárez en la dirección técnica de Pumas

Pumas reveló que el argentino Esteban Solari es el nuevo director técnico del club a partir del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El sudamericano llega procedente del Pachuca para sustituir al mexicano Efraín Juárez, quien tomó las riendas del Győri ETO de Hungría.

“El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director técnico en Malasia, Chile, Argentina y México. ¡Bienvenido a casa, Esteban Solari! 👋“, dice el mensaje con el que los del Pedregal anunciaron a su nuevo entrenador.

📋 El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. 🐾



El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director… pic.twitter.com/ivK5csbTSw — PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

Esteban Solari vuelve a Pumas, ahora como entrenador

Casi dos décadas después Esteban Solari regresa a Pumas, pero esta vez lo hace para dirigir al actual subcampeón del futbol mexicano.

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El originario de Rosario defendió la camiseta del conjunto felino en 2007 y 2008. Se quedó cerca de ser campeón de la Liga MX en el Apertura 2007, cuando los auriazules sucumbieron a manos del Atlante en la gran final.

EVG