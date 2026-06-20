El VIDEO que hará llorar a toda la afición de Pumas; Así dirigió Efraín Juárez su primer partido en Europa

Efraín Juárez terminó su etapa como entrenador de los Pumas y el Győri ETO de Hungría se hizo de los servicios del entrenador mexicano. El exestratega de los Pumas ya dirigió su primer partido en Europa y se le vio tranquilo en el banquillo.

Con algunas indicaciones a sus jugadores y de brazos cruzados, fue como Efraín Juárez dirigió su primer compromiso con el Gyori ETO; en el medio tiempo sacó su pizarrón para mostrar los movimientos que él requería en el terreno de juego y, tras los 90 minutos, se fue con su mochila puesta y una botella de agua con dirección al vestidor.

Y si... Efraín Juárez ya esta dirigiendo al @gyorietofc.



La cara lo dice todo. ¿No? 🫠🫠🫠



Creo que la afición de #Pumas ya no espera ni una palabra. Se les debe pero que se puede hacer... pic.twitter.com/JSGQn0r12E — José Iván Ruiz Trejo  (@eldesconocido) June 20, 2026

Efraín Juárez podría dirigir en la Champions League la siguiente campaña

Efraín Juárez decidió irse al Gyori ETO por una sola razón: el conjunto de Hungría está dentro de la clasificación para la siguiente temporada de la Champions League y las otras dos ofertas que tenía eran de equipos que solo jugarán su torneo local en la siguiente campaña.

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El equipo del técnico mexicano se medirá ante el Vikingur de Reikiavik, Islandia, en la primera ronda de clasificación para la Liga de Campeones. Esta serie se juega a dos encuentros; el primero en territorio islandés el 7 de julio del 2026 y el encuentro de vuelta se jugará en casa del equipo húngaro el 14 del mismo mes para definir al ganador.

En caso de que el equipo de Efraín Juárez no llegue a clasificarse para la Champions League, podrían meterse a la Conference League o Europa League, así que el mexicano podría asegurar la participación de su equipo en un torneo europeo.

Efraín Juárez tiene su primera experiencia en Europa como entrenador

Efraín Juárez es un entrenador joven y con una larga carrera por delante; en Pumas y Atlético Nacional demostró que tiene lo necesario para ser un gran estratega en un equipo de renombre de Europa.

Llegar al Győri ETO es la primera experiencia de Juárez como director técnico en Europa, ya que en el pasado formó parte del Club Brujas como entrenador asistente de Ronny Deila en 49 partidos, para después iniciar su carrera en Atlético Nacional.

El mexicano solo tiene a Pumas y el conjunto de Colombia como sus dos experiencias al frente de un club, y el Győri ETO acaba de confiar en él para tomar las riendas del equipo de cara a la siguiente temporada.

DCO