Efraín Juárez ya tiene nuevo equipo en Europa y el mexicano jugaría Champions League la próxima temporada

Efraín Juárez regresó a los Pumas a una final después de cinco años de espera y después de perder ante el Cruz Azul se esperaba que que el técnico mexicano se quedará una temporada más, sin embargo Juárez terminó saliendo del club y su siguiente reto se encuentra en Europa.

Con información de David Faitelson, periodista de TUDN, Efraín Juárez será nuevo entrenador del Győri ETO Football Club, el actual campeón de Hungría y solo faltaría el anuncio oficial del club húngaro para que Juárez inicie su primera etapa en el futbol mexicano.

Informe: Efraín Juárez ha firmado un contrato para dirigir al campeón de la liga de Hungría, el Gyori ETO…

Estuvo negociando con Macabbi Tel Aviv y con Mallorca, pero el equipo húngaro jugará clasificación a Champions y eventualmente puede jugar Europa League o Conference… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 16, 2026

Efraín Juárez tendría la oportunidad de jugar Champions League

Efraín Juárez tenía ofertas por parte del Macabbi Tel Aviv y del Mallorca, sin embargo el entrenador mexicano decidió irse al futbol de Hungría para arrancar su etapa en el futbol de Europa.

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La razón por la que Efraín Juárez tomo la decisión de irse al Győri ETO Football Club es porque el conjunto húngaro jugará la clasificación de la Champions League y tiene la oportunidad de jugar el torneo más importante a nivel de clubes.

Si no llega a meterse a la Liga de Campeones, el nuevo equipo de Efraín Juárez jugaría Europa League o Conference League. El técnico mexicano dejó en claro que después de los Pumas su sueño era ir a Europa y tras jugar la final con los universitarios es tiempo de que cumpla su misión.

DCO