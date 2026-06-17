Conoce al Gyori ETO, el nuevo equipo de Efraín Juárez en Europa y con el que podría jugar Champions League

Efraín Juárez acaba de ser anunciado por el Gyori ETO de Hungría para tener su primera experiencia como director técnico en Europa y lo hace después de salir de los Pumas, equipo en el que salió subcampeón de la Liga MX tras perder la final del Clausura 2026 a manos del Cruz Azul.

A pesar de que ya sabe lo que es dirigir en el viejo continente, su única experiencia fue en Club Brujas como estratega asistente, pero en esta ocasión será diferente, ya que el entrenador mexicano será el encargado de liderar el barco de un equipo que está buscando jugar la Champions League.

Efraín Juárez llega al actual campeón de Hungría

Efraín Juárez tendrá una misión complicada en su llegada al Gyori ETO, ya que el conjunto que ahora dirige el mexicano salió campeón de la liga de Hungría la temporada pasada y buscarán repetir el título en la próxima campaña.

De igual forma, Juárez y su cuerpo técnico tendrán la oportunidad de disputar las eliminatorias de la Champions League y si llegan a clasificarse, sería el único entrenador mexicano en estar en la Liga de Campeones de la UEFA la campaña que sigue.

El Gyori ETO juega en la Nemzeti Bajnokság I, la liga de Hungría, y también compite por la copa de su país. Actualmente cuentan con cinco títulos del torneo local, cuatro copas de su país y dos trofeos de la segunda división de Hungría.

DCO