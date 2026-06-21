El papá de Lamine Yamal le manda sorpresivo mensaje a México tras goleada de España sobre Arabia Saudita

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, le envió un inesperado mensaje a México en el Mundial 2026.

Mounir Nasraoui, papá de Lamine Yamal, le mandó un mensaje a México momentos después de que España goleó 4-0 a Arabia Saudita en la segunda jornada del Grupo H de la Copa del Mundo 2026, encuentro en el que su hijo marcó el primer tanto para la holgada victoria de los ibéricos en Atlanta.

“Viva México 🇲🇽 nos vemos pronto 🐬“, escribió el padre del jugador del Barcelona en Instagram, en una publicación en la que compartió cuatro fotos suyas, en las cuales salió con sombrero y con una chamarra negra de la Selección Mexicana.

¿Por qué el papá de Lamine Yamal le mandó un mensaje a México?

El papá de Lamine Yamal le envió este mensaje a México debido a que el próximo juego de España en el Mundial 2026 será en Guadalajara.

Los dirigidos por Luis de la Fuente se trasladan a la perla tapatía, donde el viernes 26 de junio enfrentan a Uruguay en la tercera y última jornada del Grupo H del certamen tripartita.

Será el primer partido que España dispute en México en lo que va de la Copa del Mundo 2026, pues sus cotejos contra Cabo Verde y Arabia Saudita fueron en Atlanta, Georgia.

Lamine Yamal y compañía llegan al juego en Guadalajara como líderes del Grupo H con cuatro unidades, dos más de los que acumulan Uruguay y la sorpresiva Cabo Verde. Arabia Saudita ocupa el último lugar con un punto.

España necesita el triunfo para asegurar el primer lugar de su sector, con lo cual enfrentaría al segundo del pelotón J, en el que se encuentran Argentina, Austria, Jordania y Argelia.

¿De dónde es el papá de Lamine Yamal y a qué se dedica?

Mounir Nasraoui, papá de Lamine Yamal, nació en Marruecos en junio de 1985. Es pintor de edificios y obrero de la construcción.

Aunado a la fama internacional de su hijo, Mounir Nasraoui es muy popular en las redes sociales, en las cuales comparte contenido de cocina y estilo de vida.

Ha sido un padre muy comprometido con Lamine Yamal, pues en su momento tuvo que negociar con La Masía (academia y residencia de jóvenes problemas del Barcelona) cuando la familia tenía limitaciones económicas.

EVG