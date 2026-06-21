Merlín, el pato más famoso de México, ya es embajador rumbo al Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene a uno de sus embajadores más inesperados —y probablemente más virales—: el Pato Merlín. El ave que se volvió sensación en redes sociales tras aparecer caminando por las calles de la Ciudad de México junto a su familia fue reconocido como embajador oficial de la sede CDMX, consolidando un fenómeno que nació en la calle y terminó en la conversación global del futbol.

Lo que comenzó como una escena cotidiana en el trabajo de su dueña terminó convirtiéndose en un símbolo popular del ambiente mundialista en la capital. Con calcetines, caminando entre puestos, avenidas y festejos, Merlín pasó de ser una curiosidad urbana a un protagonista inesperado de la narrativa del torneo.

De fenómeno viral a símbolo mundialista

El impacto del llamado “Pato Mundialista” creció de forma explosiva en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron videos del ave acompañando a su familia durante jornadas laborales en el Centro de la CDMX. Su comportamiento tranquilo, su interacción con la gente y la peculiar imagen de verlo desplazarse entre el bullicio urbano lo convirtieron en contenido viral casi inmediato.

La historia dio un giro cuando su presencia comenzó a asociarse con la atmósfera del Mundial 2026. Desde su aparición en eventos relacionados con el torneo hasta su presencia en celebraciones de aficionados, Merlín se convirtió en una especie de “mascota no oficial” que terminó llamando la atención incluso fuera de México.

El reconocimiento que lo llevó al siguiente nivel

La organización de la sede CDMX destacó al Pato Merlín como parte de una narrativa que busca resaltar historias locales con carga simbólica. Bajo ese enfoque, su historia fue presentada como un ejemplo de identidad, comunidad y tradición urbana que conecta con el espíritu del Mundial.

Su nombramiento como embajador no solo refuerza su popularidad, sino que también confirma cómo los fenómenos virales pueden cruzar la frontera entre lo digital y lo institucional en plena era de redes sociales.

De la calle al mundo

El caso de Merlín refleja un fenómeno cada vez más común en los grandes eventos globales: la capacidad de las redes sociales para transformar escenas cotidianas en símbolos culturales. Lo que empezó como un pato acompañando a su familia en su rutina diaria hoy forma parte del imaginario mundialista de la capital mexicana.

Sin grandes campañas ni guiones planeados, Merlín terminó convertido en uno de los rostros más curiosos rumbo al Mundial 2026.

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