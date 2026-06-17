México vs. Corea del Sur: dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo A del Mundial 2026

México enfrentará a Corea del Sur con la misión de mantener el paso perfecto.

La Selección Mexicana afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando reciba a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Luego de iniciar el torneo con un triunfo por 2-0 sobre Sudáfrica, el equipo dirigido por Javier Aguirre intentará dar un paso decisivo rumbo a los octavos de final.

El encuentro también representará la primera presentación mundialista del Tricolor en Guadalajara, una sede histórica para el futbol mexicano que albergará por primera vez un partido de la Selección Nacional en una Copa del Mundo.

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El compromiso entre México y Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A, se disputará este jueves 18 de junio de 2026, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Guadalajara. Los aficionados podrán seguir el encuentro completamente en vivo a través de las siguientes plataformas:

Fecha: jueves 18 de junio del 2026

Hora: 19:00 hrs.

Estadio: Guadalajara

Transmisión: ViX, TUDN, Canal 5 y Azteca 7

Posibles alineaciones

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julian Quiñones.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok, Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu.

Aguirre prepara cambios obligados para enfrentar a Corea del Sur

La expulsión de César Montes en el debut ante Sudáfrica obligará al técnico Javier Aguirre a modificar el eje de la defensa. Todo apunta a que Edson Álvarez retrasará su posición para ocupar el lugar del defensor central, aunque otra alternativa es utilizar a Israel Reyes como zaguero e incorporar a Jorge Sánchez en la lateral derecha.

Durante los últimos entrenamientos, el cuerpo técnico trabajó prácticamente a puerta cerrada para afinar los ajustes tácticos. El “Vasco” reconoció que algunos futbolistas sintieron la presión de disputar el Mundial como locales y anticipó que podría realizar más modificaciones para enfrentar la velocidad y el dinamismo del conjunto asiático.

En el mediocampo tampoco se descartan novedades. El joven Gilberto Mora aparece como una de las opciones para ingresar al once inicial si Aguirre decide refrescar una zona en la que México busca mayor generación de juego.

El historial favorece a México en las Copas del Mundo

Aunque el historial general entre ambas selecciones es bastante parejo, los antecedentes mundialistas sonríen al Tricolor. México y Corea del Sur se han enfrentado en dos ocasiones dentro de la Copa del Mundo y en ambas la victoria fue para los mexicanos.

El antecedente más reciente ocurrió en Rusia 2018, cuando el conjunto entonces dirigido por Juan Carlos Osorio derrotó 2-1 a los asiáticos gracias a los goles de Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández. Ese triunfo fue clave para que México avanzara a los octavos de final.

En total, ambas selecciones registran 19 enfrentamientos oficiales e internacionales, con un balance muy equilibrado: siete victorias mexicanas, cuatro empates y ocho triunfos de Corea del Sur.

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