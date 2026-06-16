César Arturo Ramos y la sorpresiva cantidad que cobró por pitar el Irán vs Nueva Zelanda en el Mundial 2026

La FIFA reunió a 170 árbitros para el Mundial 2026; de ellos, 52 son árbitros centrales, 88 árbitros asistentes y 30 oficiales del VAR. César Arturo Ramos es uno de los silbantes mexicanos que están presentes en el torneo internacional y el juez ya tuvo actividad en el partido entre Irán y Nueva Zelanda.

El organismo dirigido por Gianni Infantino le da un salario base de 100 mil dólares a los árbitros que participan en la Copa del Mundo del 2026; además, por cada partido en el que imparten justicia, se les otorgan otros 5 mil billetes verdes, es decir, que César Arturo Ramos ya se embolsó 105 mil dólares en su primer encuentro, que es un millón 807 mil 254 pesos mexicanos. Esto con información de The Times.

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🇮🇷 Irán vs Nueva Zelanda 🇳🇿

A: Cesar Ramos 🇲🇽

A1: Alberto Morin 🇲🇽

A2: Marco Bisguerra 🇲🇽

4to: Yusuke Araki 🇯🇵

5to: Jun Mihara 🇯🇵

VAR: Erick Miranda 🇲🇽

AVAR: Fedayi San 🇨🇭

SVAR: Bastian Dankert 🇩🇪 pic.twitter.com/1GhcF2ZwRO — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) June 14, 2026

César Arturo Ramos disputa su tercer Copa del Mundo

César Arturo Ramos es el mejor árbitro mexicano del momento y este año está disputando su tercera Copa del Mundo de la FIFA. Cabe aclarar que solo él y Katia Itzel García son los únicos silbantes que fueron llamados para ser juez central en el torneo internacional.

El inicio de César Arturo Ramos en los Mundiales fue en la edición de Rusia 2018; después fue llamado para Qatar 2022 y este año tiene su tercera participación en Norteamérica 2026. Con su participación en el partido entre Irán y Nueva Zelanda, el mexicano llegó a ocho encuentros en Copas del Mundo e igualó a Armando Archundia como el silbante azteca con más cotejos mundialistas.

Uno de los compromisos que más recordará César Arturo Ramos fue en las semifinales de Qatar 2022 entre Francia y Marruecos, además de que es reconocido por la foto que tiene con Cristiano Ronaldo en la que muestra la tarjeta amarilla al astro portugués.

DCO