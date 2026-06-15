César Arturo Ramos, el histórico árbitro mexicano que suma su tercera Copa del Mundo en 2026

César Arturo Ramos en acción en la Copa del Mundo 2026 en el Irán vs Nueva Zelanda

César Arturo Ramos es uno de los árbitros de mayor experiencia y nivel en México. Para muestra la participación en la Copa del Mundo 2026, la tercera justa de este tipo en donde el silbante participa. Fue el encargado de impartir justicia en el Irán vs Nueva Zelanda.

Ramos Palazuelos participa por tercera vez en una Copa del Mundo, tras estar en Rusia 2018 y Qatar 2022. En su debut como árbitro mundialista le tocó estar en tres juegos, pero en la edición pasada estuvo en cuatro compromisos, su mayor cantidad en una sola justa.

Conoce a César Arturo Ramos

César Arturo Ramos Palazuelos nació el 15 de enero de 1983 en Culiacán, Sinaloa, México. Algo que pocos saben es que estudió la Licenciatura en Comunicación. Su carrera profesional como árbitro inició en 2002, pero su primera actuación en la Liga MX fue en 2011, en un Monterrey vs Tijuana.

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En la Liga MX es uno de los nazarenos más confiables. Ha participado en muchos torneos del futbol mexicano, dirigiendo seis finales locales y 10 finales de corte internacional, incluyendo una final de la Copa Mundial de Clubes en 2017.

ESTO SE PRENDIOOO 😳🔥👀

El partido 🇮🇷🆚🇳🇿 se pone cada vez más intenso y llega Ramos a poner orden 🫡🫸🏼



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Entre sus experiencia internacional está haber dirigido partidos en Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz, Copas Mundiales Subs, Copa Oro, Eliminatorias Concacaf, Juegos Olímpicos de Río 2016 y la Concacaf Champions Cup de la Concacaf.

En el 2014 recibió por primera vez el Gafete FIFA. Sus mayores logros internacionales hasta el momento han sido sus participaciones en las Copas Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, en ambos torneos fue designado en las Semifinales de las competencias.

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