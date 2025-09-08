México vs Corea del Sur: Así está el historial de partidos entre ambas selecciones

Este martes 9 de septiembre México tiene un partido de Fecha FIFA ante Corea del Sur, duelo amistoso en donde el cuadro de Javier Aguirre buscará la victoria, por lo que te contamos qué selección tiene más victorias en enfrentamientos directos.

El Tricolor se mide en el Geodis Park de Nashville, Tennessee, a Corea, escuadra contra la que ya se ha enfrentado, no solo en amistoso, pues hay antecedentes desde Juegos Olímpicos hasta Copas Mundiales de Futbol.

En total, son 14 choques entre los combinados. México tiene 8 victorias, por 4 de Corea del Sur, además de dos empates. Los aztecas tienen tres conquistas seguidas ante los Tigres de Asia.

México 🇲🇽 vs 🇰🇷 Corea del Sur



¿Con qué selección te quedas?



Francia 🇫🇷 1998

Rusia 🇷🇺 2018 pic.twitter.com/IeUaVsJicK — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) September 8, 2025

De hecho la primera vez que México se midió a Corea del Sur fue en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, con victoria para los asiáticos por marcador de 5-3. La particularidad de este torneo es que todavía se jugaba con selecciones mayores.

Entre los duelos más importantes se encuentran los choques en Mundiales y Copa Confederaciones. La Selección Mexicana ganó 3-1 y 2-1 en el Mundial 1998 y 2018, respectivamente. Mientras que en los surcoreanos ganaron 2-1 en la Confederaciones.

El duelo de este martes en Estados Unidos será el décimo juego amistoso entre México y Cora del Sur, que se vieron las caras por últimas vez en 2020, en noviembre, en Austria, en donde el Tricolor ganó 3-2 con goles de Raúl Jiménez, Carlos Antuno y Carlos Salcedo.

IA da a su ganador del México vs Corea del Sur

Con el partido entre la Selección Mexicana y su similar de Corea del Sur cerca, no faltan los pronósticos y aunque hay muchos expertos dando predicciones, la Inteligencia Artificial ya dio su veredicto sobre el juego de este martes 9 de septiembre.

México tiene tres victorias seguidas sobre Corea del Sur: dos amistosos y uno en la Copa Mundial Rusia 2018. pic.twitter.com/Orjb2uuE8s — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) September 8, 2025

De acuerdo con la IA, el duelo entre México y Corea terminará en un empate 1-1, que sería el segundo duelo igualado del Tricolor de Javier Aguirre en la Fecha FIFA de septiembre, tras terminar 0-0 ante Japón.

“Mi pronóstico. Marcador estimado: 1-1. México mostrará buena posesión y control del partido, pero podría fallar en puntería si el juego no fluye plenamente. Corea del Sur buscará transiciones rápidas y aprovechar a Son Heung-min en contragolpes”, dice la IA.

La IA cuestionada fue ChatGPT, que reiteró:“creo que ambos equipos anotarán al menos una vez, en un partido cerrado y bien disputado”, además de dar a los goleadores del juego.

“Posibles anotadores. De México Raúl Jiménez, con reciente forma goleadora en la selección. También podrían intervenir jugadores ofensivos o mediocampistas creativos según la dinámica.

De Corea del Sur la IA ve a Son Heung-min como el líder goleador del equipo y es muy probable que anote o cause acción ofensiva, pero no “No se descarta que Lee Dong-gyeong o algún atacante emergente aparezca”.

aar