México vs Corea del Sur EN VIVO: Dónde ver, horario y alineaciones del partido de la Fecha FIFA

México se enfrenta a Corea del Sur en partido de la Fecha FIFA

La Selección Mexicana enfrenta su segundo partido de la Fecha FIFA de septiembre y tiene otro rival asiático, siendo su similar de Corea del Sur, cotejo que servirá de preparación para el conjunto comanda por Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026.

México llega a este duelo luego de empatar 0-0 ante Japón, en un cotejo en donde los asiáticos fueron dominadores y superiores, pero no pudieron abrir el marcador. Ahora el Tricolor buscará no irse con las manos vacías.

Este XI SÍ parece de videojuego. 🎮​



El equipo titular de esta noche. ✅​@EASportsLatam 💚🤍❤️ #PorMéxicoTodo pic.twitter.com/F6H7gbN2KX — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 7, 2025

¿Dónde ver México vs Corea del Sur?

El partido México vs Corea del Sur empieza este martes 9 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro del país y lo podrás ver por la señal de Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX.

El duelo se realiza en el Geodis Park, de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, casa del Nashville SC, equipo de la Major League Soccer (MLS).

Partido: México vs Corea

Día: 9 de septiembre

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, VIX

Estadio: Geodis Park, Nashville, Tennessee

Posibles alineaciones del México vs Corea del Sur

México: Luis Malagon; Rodrigo Huescas, Johan Vásquez, Jesús Orozco, Mateo Chávez; Erik Lira, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Alexis Vega, Santiago Gimenez, Roberto Alvarado

Empate ante una Selección de gran exigencia.



La Crónica del partido de esta noche traída por @IncodeIdentity. ➡️ https://t.co/Tabd9EL3bo#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️



*Publicidad para México* pic.twitter.com/WuGiEvZJ5m — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 7, 2025

Se dice que para este duelo Hirving Chucky Lozano estaría empezando como titular, pues ante Japón el Muñeco Diabólico ingresó de cambio, por lo que Javier Aguirre podría estar utilizando al delantero del San Diego FC desde el arranque.

De la misma manera, otro que ingresó de cambio el duelo pasado, Santiago Giménez, estaría jugando en el 11 inicial. Además, se podría darle una vuelta a la defensa y Rodrigo Huecas, quien juega en el FC Copenhague, empezaría el cotejo.

Ante Corea es el último partido de la Fecha FIFA de septiembre, pero a la Selección Mexicana todavía le quedan compromisos antes de que acabe el año, incluyendo un duelo en el Estadio AKRON de Guadalajara ante la Selección de Ecuador.

El Tricolor está al mando de Javier Aguirre, quien vive su tercera etapa al mando del combinado nacional y es el encargado de comandar a la selección en la Copa del Mundo 2026, en donde México es anfitrión al lado de Canadá y Estados Unidos.

