México vs Japón: Así fue el sufrido empate en el amistoso internacional|Resumen y mejores momentos

En un duelo complicado y en donde fueron dominados, la Selección Mexicana logró empatar 0-0 ante su similar de Japón en el primer duelo de la Fecha FIFA, en una noche de regresos y lesiones en el Tricolor, que se quedó con un jugador menos con la expulsión de César Montes.

Al minuto 91 el Cachorro Montes cometió una falta sobre Ayase Ueda. El central mexicano le dio una patada al delantero nipón y tras ser revisada por el VAR, el árbitro determinó la roja para el azteca, aunque en un principio había sacado la amarilla.

¡No puede ser! 😩😩



Parecía gol de México y el disparo de Berterame se va por un costado ❌ #RumboAlSorteo26 pic.twitter.com/fuFj0ItoNN — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 7, 2025

El Chucky Lozano regresa a la Selección Mexicana

Fue un cotejo con pocas llegadas claras de ambos equipos, pero con un ritmo alto, propuesto más por la escuadra asiática, que intentaba utilizar sus extremos para romper la defensa mexicana.

Este juego marcó el regreso de Hirving Lozano a las canchas con la playera de la Selección Mexicana. El técnico Javier Aguirre le dio la confianza al futbolista de volver a estar en una convocatoria y entró de cambio en la parte complementaria.

De los pies del Chucky Lozano llegó la jugada de peligro más clara de México. Fue al 68 del segundo tiempo, en donde un centro del jugador del San Diego FC terminó siendo rematado de cabeza por Erik Lira, aunque el disparo del cementero fue atajado por Zion Suzuki.

La Selección Japonesa tiene a casi todos sus elementos jugando en Europa, lo que claramente les da un aumento en su nivel futbolístico y que quedó de manifiesto en acciones puntuales, además que fueron ellos los que controlaron las acciones.

¡Héroe sin capa! 😱



Malagón comienza con su show de atajadas y salva a México 🇲🇽🧤🧤 #SeleccionMexicana #RumboAlSorteo26 pic.twitter.com/YkFqvauzGs — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 7, 2025

Edson Álvarez sale lesionado

El duelo estuvo condicionado para el Tricolor con una lesión a la media hora de juego del mediocampista Edson Álvarez, quien se vio obligado a salir de cambio, con lo que se encienden alarmas por su estado físico y su complicado panorama en el futbol turco.

Aunque no está confirmado, la lesión de Álvarez ante la Selección Japonesa parece ser de carácter muscular, ya que el centrocampista se tiró al piso, se tomó la parte posterior de uno de sus muslos e hizo un gesto de dolor. Espero a la entrada de las asistencias y su lugar fue ocupado por Erik Lira.

El siguiente compromiso de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA es ante Corea del Sur, el próximo martes 9 de septiembre. El cotejo es en el Geodis Park de Nashville, Tennessee, e inicia a las 19:00 horas.

aar