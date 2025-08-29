Chucky Lozano vuelve a Selección después de un año y medio fuera

Lozano, en 2024 en uno de sus juegos con la Selección Nacional.

Pasaron 18 meses para que Hirving Chucky Lozano apareciera nuevamente en una convocatoria de la Selección Mexicana, luego de que Javier Aguirre lo incluyó para los juegos de la Fecha FIFA de septiembre contra Japón y Corea del Sur.

El regreso de Hirving Chucky Lozano y la presencia de Germán Berterame son las principales sorpresas en la lista de El Vasco para los amistosos contra las selecciones asiáticas, ambos a celebrarse en Estados Unidos.

Ha pasado un año y medio desde la última ocasión en la que el extremo disputó un partido con la Selección Mexicana.

El Chucky no defiende la camiseta del Tricolor desde el 24 de marzo del 2024, cuando jugó los 90 minutos en la derrota de 2-0 a manos de Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Después de aquel encuentro, el Chucky no volvió a ser convocado por Jaime Lozano, a quien Javier Aguirre reemplazó en agosto del 2024 en el banquillo nacional. Hirving Lozano, quien desde enero juega en la MLS con el San Diego FC, se perdió en ese lapso la Copa América en Estados Unidos en el verano del 2024, además de la reciente Copa Oro en la que el Tricolor alzó el título luego de imponerse en la final a Estados Unidos.

Lozano Bahena suma ocho goles en 25 cotejos oficiales con el San Diego FC, 22 de los cuales han sido en la MLS y los otros tres en la Leagues Cup.

En los últimos meses se había hablado mucho de la ausencia del Chucky en el Tricolor, pero Javier Aguirre finalmente decidió convocarlo por primera vez desde que asumió el cargo de entrenador de México por tercera ocasión en su carrera.

18 goles suma Lozano con la Selección Mexicana en 70 juegos

Germán Berterame, la otra novedad en la convocatoria, no juega con la Selección Mexicana desde el 15 de octubre del 2024, cuando vivió sus primeros minutos como seleccionado en el 2-0 sobre Estados Unidos en un amistoso en Guadalajara.

El atacante de Rayados está en lugar de Ángel Sepúlveda, a quien esta vez no contempló Javier Aguirre. Los otros delanteros en este listado son Roberto Alvarado, Santiago Giménez, Diego Lainez, César Huerta, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, César Huerta, Raúl Jiménez y Santiago Giménez son los convocados que militan en Europa.

México se medirá ante Japón en su primer juego después de coronarse en la Copa Oro. El cotejo contra el equipo nipón se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre en el Oakland Coliseum de Oakland, California.

Tres días después, el martes 9, los dirigidos por Javier Aguirre se verán las caras con Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

México tiene saldo positivo contra Japón y Corea del Sur en toda clase de encuentros y la última vez que enfrentó a ambos fue en noviembre del 2020 durante una gira de amistosos en Europa.

CONVOCADOS

Porteros

Luis Ángel Malagón

Raúl Rangel

Carlos Moreno

Defensas

Rodrigo Huescas

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Juan José Sánchez Purata

Jesús Orozco

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Edson Álvarez

Erik Lira

Marcel Ruiz

Carlos Rodríguez

Orbelín Pineda

Erick Sánchez

Delanteros

Roberto Alvarado

Diego Lainez

César Huerta

Raúl Jiménez

Santiago Gimenez

Hirving Lozano

Alexis Vega

Germán Berterame

Claudia Sheinbaum recibe a Infantino

› Por Enrique Villanueva

En sus redes sociales, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presumió la reunión que tuvo en Palacio Nacional con el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, quien le entregó su boleto para la inauguración del Mundial del 2026 en el Estadio Azteca.

La mandataria compartió fotos del momento en el que, sonriente, presume el ticket para el partido inaugural del magno evento, a celebrarse el 11 de junio del próximo año en el Coloso de Santa Úrsula.

“Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial. México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026″, escribió Claudia Sheinbaum.

La presidenta recibe el primer boleto para asistir al Mundial del 2026, ayer. Foto›X / Claudia Sheinbaum

En dos de las fotos que compartió en sus redes sociales se aprecia el boleto que el presidente de la FIFA le dio a la mandataria mexicana.

En la otra imagen, tanto Infantino como Sheinbaum sostienen sonrientes el trofeo de la Copa FIFA, mismo que será otorgado a la selección que se corone el 19 de julio del 2026 en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.

En la misma publicación, Claudia Sheinbaum le recordó a la gente que México recibirá 13 encuentros durante la celebración del Mundial del 2026, de los cuales cinco serán en CDMX, cuatro en Monterrey y cuatro en Guadalajara.

“Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva“, enfatizó en el final de su mensaje.

Todos los cotejos en la capital del país se realizarán en el Estadio Azteca, mientras que los de Guadalajara y Monterrey se desarrollarán en los Estadios AKRON y BBVA, de manera respectiva.

La Selección Mexicana de Futbol disputará el juego inaugural del Mundial del 2026 el 11 de junio del año entrante en la cancha del Estadio Azteca.

El rival ante el que el Tricolor disputará el primer cotejo de la justa tripartita se conocerá el próximo 5 de diciembre, cuando se lleve a cabo el sorteo del magno evento en el Kennedy Center de Washington, donde se sabrá su destino.