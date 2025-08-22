Javier Aguirre revela a los 23 jugadores de la Liga MX que estarán con la Selección Mexicana y hay muchas sorpresas

Futbol Mexicano

Se dio a conocer la lista de 23 jugadores de la Liga MX que estarán concentrados en el CAR bajo las órdenes de Javier Aguirre en la Selección Mexicana

Javier Aguirre entrenador de la Selección Mexicana
Alejandro Ayala

La Selección Mexicana reveló a los 23 jugadores convocados para entrenar del 25 al 27 de agosto bajo las órdenes de Javier Aguirre en el CAR, como parte de una miniconentración continuando con el trabajo rumbo al Mundial 2026.

Se trata de una lista de futbolistas que juegan únicamente en la Liga MX y hay sorpresas entre los llamados por el Vasco, como Armando González y Diego Campillo de Chivas.

De la misma manera tampoco se tomarán en cuenta a elementos de laSelección Mexicana Sub-20, pues estarán trabajando de cara al Mundial de la especialidad, a celebrarse a finales de septiembre en Chile.

