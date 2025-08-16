Selección Mexicana quiere robarle a Brasil a un talentoso jugador del Botafogo, que es una gran joya sudamericana

La Selección Mexicana sigue trabajando en captar talento de fueras de nuestras fronteras, pues buscaría robarle a Brasil a un jugador que es considerado una de las joyas del Botafogo.

De acuerdo con información de medios nacionales y reportes puntuales de Yeudiel Pacheco, periodista de FOX Sports, y Luis Castillo, de Récord, la Selección Mexicana convocará a Henrique Simeone para el Tricolor Sub-18.

Esta decisión está encaminada para que Henrique Simeone tenga su primera experiencia con la Selección Mexicana y pueda encaminar su camino en el futbol internacional con el Tricolor mayor, apuesta que se ha manejado en la nueva gestión de la Dirección de Selecciones Menores.

🤯🇧🇷 HENRIQUE SIMEONE, 18-year-old centre-back and defensive midfielder from BOTAFOGO, will be called up to Mexico’s U18.



The player counts with triple nationality: Brazilian, Mexican and Portuguese. 🇲🇽🇵🇹



México trabaja en la captación de talento

Este modelo de captación de talento se ha instaurado desde que Andrés Lillini, Director de Selecciones Menores, está trabajando para atraer talento al combinado azteca. Incluso el exentrenador de los Pumas confirmó que Henrique Simeone estará con México-Sub 18.

“Traemos a un chico del Botafogo a la Selección Sub-18 que va a Bilbao. Es defensa y juega en la Selección Sub-20 del Botafogo. Nos parece interesante”, dijo Lillini sobere el futbolista brasileño que será llamado al Tricolor.

El trabajo de Andrés Lillini como Director de Selecciones Menores de México ya han dado sus frutos, pues recientemente la Selección Mexicana Sub-15 ganó el torneo de Concacaf de la especialidad con jugadores de doble nacionalidad.

“Hemos crecido mucho en este aspecto, donde los entrenadores de cada categoría toman las decisiones finales, pero nosotros (la federación) también tenemos influencia en todo. Es un proceso multidisciplinar. Hemos evolucionado mucho en nuestra relación con los clubes; es mucho más sólida”, indicó el estratega.

