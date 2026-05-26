Massimiliano Allegri y cuatro directivos, despedidos del Milan

El estratega el fin de semana pasado en el partido del Milan en la Serie A

Se vivió un día de mucha turbulencia en el AC Milan, uno de los clubes más emblemáticos del futbol italiano y europeo. La directiva, liderada por el propietario RedBird, tomó la decisión de despedir al entrenador Massimiliano Allegri y al director ejecutivo, Giorgio Furlani, en lo que se ha descrito como un “fracaso inequívoco” de la temporada.

Esta medida, que marca un punto de inflexión en la historia reciente del club, se produjo tras la decepcionante conclusión de la Serie A, en la que el Milan se quedó fuera de la próxima Champions League por un punto.

La Temporada 2025-2026 comenzó con muchas esperanzas para los aficionados. Después de una campaña donde el equipo terminó en una decepcionante octava posición, la llegada de Allegri se interpretó como un soplo de aire fresco. Con un historial impresionante y la experiencia necesaria para guiar al equipo hacia la gloria, Massimiliano Allegri fue recibido con entusiasmo. Durante gran parte de la temporada, se mantuvo en las posiciones de cabeza de la Serie A, incluso luchando por el título.

Sin embargo, el optimismo inicial se fue desvaneciendo a medida que avanzaba la temporada. A pesar de un buen comienzo, el equipo no logró mantener la consistencia necesaria en los momentos críticos. La capacidad de Allegri para gestionar el equipo y adaptarse a las circunstancias se puso en duda a medida que se acercaba el final de la campaña.

La derrota en casa ante el Cagliari fue el clímax de una serie de resultados decepcionantes. El Milan comenzó ese partido con una ventaja de 1-0, lo que parecía indicar que el equipo estaba en camino a asegurar su lugar en la Champions. Sin embargo, una inesperada remontada del Cagliari culminó en un 2-1 que dejó a los aficionados atónitos.

La inconsistencia del equipo fue el factor determinante que llevó a la directiva a tomar decisiones drásticas.

“El tramo final fue completamente inconsistente con el rendimiento hasta ese momento”, afirmaron, subrayando la decepción que sintieron tras la derrota que selló el destino del Milan.

La decisión de despedir a Allegri y Furlani no fue tomada a la ligera. Además de ellos, el director deportivo, Igli Tare, y el director técnico, Geoffrey Moncada, también fueron destituidos. RedBird está decidido a llevar a cabo una reestructuración integral de las operaciones futbolísticas del club.

En este sentido, el asesor Zlatan Ibrahimovic permanece en su puesto, una figura que es un referente en el club y quien se ha encargado de hablar con los recientes fichajes, tal es el caso del delantero mexicano Santiago Gimenez.

La llegada de Ibrahimovic como asesor puede ser clave para la reestructuración del club. Su experiencia y conocimiento del entorno del futbol europeo son activos valiosos que pueden guiar al Milan en este periodo de transición.

La colaboración entre el sueco y Gerry Cardinale, socio gerente de RedBird, será crucial para definir el futuro del club. Han manifestado su compromiso de trabajar estrechamente juntos para elegir un nuevo entrenador y un director ejecutivo que los lleve al éxito.