Por primera vez, España no lleva jugadores del Real Madrid al Mundial

Por primera vez en su historia, España participará en una Copa Mundial de la FIFA sin un solo jugador del Real Madrid. Lamine Yamal, quien se recupera de una lesión muscular que sufrió al final de la temporada con el Barcelona, encabeza la lista final de 26 jugadores, dominada precisamente por el club blaugrana.

Los defensas Dani Carvajal y Dean Huijsen se encontraban entre los futbolistas del cuadro merengue que aspiraban a ser convocados, pero el director técnico Luis de la Fuente no los incluyó.

El Dato: Colombia también anunció su listado de 26 jugadores. James Rodríguez y Luis Díaz encabezan el grupo en el que también está Willer Ditta. Kevin Mier no fue llamado.

Ante la ausencia de jugadores del Real Madrid, el seleccionador de La Roja aseguró que su decisión es meramente futbolística, pues no se fija en qué equipo milita cada futbolista. “Afortunadamente yo no miro de donde viene cada jugador. Sólo miro si el jugador puede jugar con nosotros. Son jugadores de la Selección, no de cada equipo”, aseguró De La Fuente en conferencia de prensa.

En contraparte, el Barcelona, actual campeón de LaLiga, domina la lista de España para el Mundial 2026 con ocho elementos, pues además de Lamine Yamal también se encuentran Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo y Ferran Torres.

El mediocampista Mikel Merino, quien sólo jugó una vez con el Arsenal desde que se lesionó el pie en enero, regresó a la convocatoria. También fue incluido el medio del PSG, Fabián Ruiz.

50 futbolistas del Real fueron con España a Mundiales previos

Luis de la Fuente también incluyó en la convocatoria definitiva a Nico Williams, quien, al igual que Lamine Yamal, también se recupera de una lesión muscular. Pese a ello, el seleccionador confía en que ambos estarán listos para el debut de La Roja, programado para el próximo 15 de junio contra la debutante Cabo Verde en Atlanta, Georgia, en la apertura del Grupo H, en el que también se ubican Arabia Saudita y Uruguay.

“Estamos muy tranquilos. Si no hay contratiempos podremos contar con casi todos desde el primer momento. Estamos coordinados con los servicios médicos de los equipos. Van a estar preparados para ese primer partido. Van a llegar en un gran momento de forma”, resaltó ante los medios locales.

El mediocampista del Barcelona, Fermín López, quien este mes sufrió una fractura en el pie derecho, quedó fuera de la lista, como se esperaba. Otros jugadores no convocados por Luis de la Fuente incluyen a los veteranos Álvaro Morata, Isco y Marco Asensio.

La preparación de España comenzará el próximo sábado 30 de mayo. Disputará partidos de preparación contra Irak, el 4 de junio, y cuatro días después chocará ante la selección de Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Si bien no hay jugadores del Real Madrid en el plantel de España, sí los hay en otras selecciones que disputarán la Copa Mundial en Norteamérica a partir del próximo 11 de junio, entre ellos Kylian Mbappé (Francia), Vinícius Jr. (Brasil) y Jude Bellingham (Inglaterra).

Quiñones y Fidalgo ya están en el CAR

Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones se unieron a la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol, cuando faltan poco más de dos semanas para que comience el Mundial 2026 con el duelo entre el Tricolor y Sudáfrica, a celebrarse en el Azteca.

El mediocampista del Betis y el delantero del Al-Qadisiya se unen a los trabajos de preparación de los dirigidos por Javier Aguirre, a los que les restan dos partidos amistosos antes de su debut en el magno evento.

“La Selección Nacional de México continúa así con la integración de jugadores que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de preparación rumbo a la Copa del Mundo”, informó la Selección Mexicana en un breve comunicado.

Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones se unen a la concentración de la Selección Mexicana días antes de medir fuerzas ante Australia, el penúltimo rival previo al arranque del certamen.