Jordania vs. Argelia: dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo J del Mundial 2026

El perdedor del encuentro quedará al borde de la eliminación del Mundial 2026.

Jordania y Argelia disputarán este lunes 22 de junio uno de los partidos más decisivos de la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. Ambas selecciones perdieron en su debut y están obligadas a ganar para mantener vivas sus opciones de clasificar a los dieciseisavos de final.

El Estadio de San Francisco recibirá un encuentro de alta tensión entre dos equipos que no tienen margen de error. Mientras Jordania busca conseguir su primer triunfo en una Copa del Mundo, Argelia intentará dejar atrás la goleada sufrida frente a Argentina y volver a meterse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

¿A qué hora y dónde ver Jordania vs. Argelia?

Fecha: lunes 22 de junio de 2026

Hora: 9.00 p. m. (centro de México)

Estadio: San Francisco Stadium

Transmisión: ViX Premium (Pase Mundialista)

¿Cómo llegan Jordania y Argelia?

El combinado dirigido por Jamal Sellami comenzó su aventura mundialista con una derrota por 3-1 frente a Austria. Jordania logró igualar parcialmente el encuentro gracias a Ali Olwan, pero terminó pagando caros sus errores defensivos, incluido un autogol de Yazan Al-Arab. Ahora, los asiáticos necesitan sumar de a tres para no despedirse prematuramente del torneo.

Mousa Al Taamari volverá a ser la principal carta ofensiva de los jordanos. El atacante intentará liderar a una selección que apuesta por el orden táctico y las transiciones rápidas para sorprender a rivales con mayor experiencia internacional.

Argelia tampoco tuvo el estreno esperado. Los Zorros del Desierto fueron superados 3-0 por la vigente campeona del mundo, Argentina, en un encuentro definido por el triplete de Lionel Messi. Pese al resultado, el cuerpo técnico encabezado por Vladimir Petkovic considera que el funcionamiento del equipo dejó aspectos positivos para corregir de cara a esta segunda presentación.

Con jugadores de experiencia como Riyad Mahrez, Amine Gouiri e Ibrahim Maza, el conjunto africano parte con la obligación de conseguir un triunfo que le permita llegar con opciones reales de clasificación a la última jornada de la fase de grupos.

Posibles alineaciones

Jordania: Yazeed Abu Laila; Mohannad Abu Taha, Mo Abualnadi, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib, Ehsan Haddad; Odeh Fakhoury, Noor Al-Din Al Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Mousa Al Taamari; Ali Olwan.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Anis Hadj Moussa, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Farès Chaibi; Ibrahim Maza y Amine Gouiri.

Un partido que puede definir el futuro del Grupo J

Con Argentina y Austria al frente de la clasificación tras ganar en la primera fecha, Jordania y Argelia afrontan una auténtica final anticipada.

Una derrota dejaría prácticamente eliminado al perdedor, mientras que el vencedor llegará con posibilidades de pelear el pase a los dieciseisavos de final durante la última jornada del Grupo J.

cue