Argentina vs. Austria: dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo J del Mundial 2026

Argentina y Austria definirán gran parte del futuro del Grupo J en un duelo entre dos selecciones que debutaron con triunfo.

La Selección Argentina enfrentará este lunes 22 de junio a Austria en un partido que puede definir al primer clasificado del Grupo J a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Después de un debut contundente frente a Argelia, el equipo de Lionel Scaloni intentará mantener el liderato de la zona con otra victoria liderada por Lionel Messi.

El AT&T Stadium de Arlington, Texas, será el escenario de uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada. Argentina y Austria llegan igualados con tres puntos tras imponerse en su estreno, por lo que el ganador dará un paso importante hacia la siguiente ronda y quedará muy cerca de asegurar el primer lugar del grupo.

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs Austria?

Fecha: lunes 22 de junio de 2026

Hora: 11:00 a. m. (tiempo del centro de México)

Estadio: AT&T Stadium, Arlington, Texas

Transmisión: ViX Premium (Pase Mundialista)

¿Cómo llegan Argentina y Austria?

La Albiceleste comenzó la defensa de su título con una actuación convincente al derrotar 3-0 a Argelia. Lionel Messi fue la gran figura al firmar los tres goles del encuentro, mientras que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró la solidez colectiva que lo convirtió en campeón del mundo.

Además del resultado, el combinado sudamericano dejó buenas sensaciones en todas sus líneas. Emiliano Martínez respondió cuando fue exigido, el mediocampo dominó el ritmo del partido y la ofensiva volvió a demostrar su capacidad para resolver encuentros de alta exigencia.

Austria también inició el torneo con autoridad tras imponerse 3-1 sobre Jordania. El equipo dirigido por Ralf Rangnick confirmó el crecimiento mostrado durante los últimos años gracias a un estilo de presión alta, intensidad y transiciones rápidas que buscará repetir frente al vigente campeón del mundo.

Con futbolistas experimentados como David Alaba, Marcel Sabitzer y Konrad Laimer, el conjunto europeo intentará dar uno de los grandes golpes de la fase de grupos y quedarse con el liderato del Grupo J.

Posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Romano Schmid, Marcel Sabitzer y Sasa Kalajdzic.

Antecedentes entre Argentina y Austria

Argentina y Austria han protagonizado varios enfrentamientos a lo largo de la historia, aunque este será el primero entre ambas selecciones en una Copa del Mundo desde hace varias décadas. La Albiceleste llega como favorita por su condición de campeona vigente y por el nivel mostrado en su debut, mientras que Austria intentará romper los pronósticos con una de las generaciones más competitivas de su historia reciente.

La segunda jornada del Grupo J presenta un duelo con aroma a eliminación directa. Si Argentina consigue una nueva victoria, quedará muy cerca de asegurar su presencia en los dieciseisavos de final y mantendrá intacto el objetivo de revalidar el título mundial. Austria, en cambio, buscará demostrar que puede competir de igual a igual frente al campeón defensor y dar un paso histórico rumbo a la siguiente fase.

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