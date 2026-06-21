¿Dónde juega Eloy Room, el arquero de Curazao del Mundial?

En el partido de Ecuador contra Curazao que se disputó este sábado como parte de la fase de grupos del Mundial se reconoció al arquero Eloy Room por permitir que su selección sumara su primer punto durante este torneo.

Al haber empatado 0-0, tanto Curazao como Ecuador suman un punto en el marcador del grupo E; y debido a que el portero Eloy Room realizó un gran trabajo durante este encuentro, Curazao logró su primer punto durante su primer Mundial.

Eloy Room destacó durante el partido de este 20 de junio y ha sido reconocido por su gran desempeño, pues logró que los 15 intentos de anotación por parte de la selección ecuatoriana no surtieran efecto.

¿Dónde juega Eloy Room?

Eloy Victor Room nació el 6 de febrero de 1989 en Nimega, Países Bajos; comenzó su carrera dentro del futbol a los 13 años y desde diciembre del 2025 es el portero del Miami F.C. en la USL Championship.

El arquero de 37 años de edad ha destacado por su destreza para atajar goles, pues este no es el primer partido en el que logra desviar 15 anotaciones del equipo contrario; sin embargo, Eloy Room considera que este es el mejor partido de su carrera.

Luego del partido contra Ecuador, Eloy Room compartió que en 2019 jugó la Copa Oro en 2019 en Estados Unidos, y durante un partido contra Honduras también hizo 15 atajadas: “fue increíble. Ganamos 1-0 y Leandro Bacuna marcó el único gol. Pero este es mejor porque fue el Mundial y contra Ecuador.”

El arquero de Curazao señaló que con este partido la selección de su país le demuestra a todos que son capaces de dar un gran desempeño en la cancha, pues al ser la primera vez que participan en un Mundial demostraron que pueden jugar.

Además de ser llamado un “héroe” por el partido de este sábado; en el que logró que el país con menos habitantes en la historia de todos los mundiales lograra su primer punto durante la Copa, Eloy Room es reconocido por haber sido uno de los pioneros en la construcción de la selección de Curazao.

Con las 15 atajadas de este sábado, Eloy Room igualó el mayor récord que estableció Tim Howard en los octavos de final ante Bélgica durante el Mundial de Brasil del 2014; de acuerdo con la FIFA.

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