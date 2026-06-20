España vs Arabia Saudita: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo H del Mundial 2026

España se mide ante Arabia Saudita en la segunda jornada de la fase de grupos.

La Jornada dos del Mundial 2026 continúa con un duelo clave entre España y Arabia Saudita, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, ya que el Grupo H es uno de los más parejos porque los cuatro equipos tienen un punto después de la primer jornada.

España igualó a cero con Cabo Verde en un encuentro con Vozinha como la figura después de lograr siete atajadas y darle su primer punto al conjunto africano en la historia de los Mundiales. Por su parte Arabia Saudita aguantó las embestidas de Uruguay para llevarse su primera unidad en el torneo.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido España vs Arabia Saudita

El partido entre España y Arabia Saudita se jugará este domingo, 21 de junio del 2026, en el Estadio Atlanta, ubicado en Atlanta, Georgia. El balón comenzará a rodar en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ViX Premium. También estará disponible en Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Fecha: domingo 21 de junio del 2026

Hora: 10:00

Estadio: Atlanta

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Azteca 7

الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة منتخب إسبانيا ضمن الجولة الثانية من كأس العالم 2026™️. 🇸🇦🏆#قدام_بنفس_الروح | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hIgWWd0EE9 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 20, 2026

España inició el Mundial 2010 con una derrota

El equipo dirigido por Luis de la Fuente viene de tener un resultado inesperado ante Cabo Verde, una selección debutante en la historia de las Copas del Mundo, mientras que los de Georgios Donis intentarán sumar otra unidad a su cuenta para pelear por el pase a dieciseisavos de final en la última jornada.

Este partido también representa la oportunidad de La Roja redimirse en el torneo y conseguir su primera victoria del certamen, además, cuando España salió campeona del mundo en 2010, iniciaron el torneo perdiendo ante Suiza por marcador de 1-0, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Mundial 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta jornada dos no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO