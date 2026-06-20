Mamá Vozinha llega a Estados Unidos para apoyar a su hijo en el Cabo Verde vs Uruguay del Mundial 2026

Vozinha, el arquero héroe para sostener el empate histórico de Cabo Verte ante la favorita España en el debut del Mundial, tendrá una motivación extra: su mamá estará en el juego entre los africanos y Uruguay.
Vozinha declaró que lamentaba que su madre no hubiera asistido al partido por falta de dinero para costear los gastos de la visa de Estados Unidos. Las palabras del arquero llevó al Departamento de Estado a facilitar el viaje de la mujer para la segunda presentación de su hijo ante la Celeste en Miami por el Grupo H.
Vozinha, la figura de Cabo Verde en el Mundial 2026
El jugador de 40 años fue elegido la figura del 0-0 ante la Roja, una actuación que le dio proyección internacional y un aumento exponencial de popularidad en las redes sociales.
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“Siempre me apoyan en todo lo que hago, así que tener a mi madre aquí es algo especial”, dijo Vozinha. “Simplemente pensamos que podemos hacer algo grandioso y tal vez arrebatarles algunos puntos”, desafió.
Uruguay quedó con sensaciones agridulces tras igualar 1-1 ante Arabia Saudita. Se vio sorprendida por un temprano gol en contra, tuvo el temple para empatarlo, pero no pudo traducir en victoria el dominio que ejerció en el último tramo del partido. Ahora debe jugarse las ropas ante la única de los cuatro debutantes del torneo que evitó la derrota en su primer partido.
Uruguay prepara cambios para enfrentar a Cabo Verde
Un triunfo le daría más aire a los Charrúas para encarar el último duelo del grupo ante España como una final a todo o nada. De quedar fuera, la Celeste sería una de las grandes decepciones del torneo.
“Es un equipo físicamente sólido, técnicamente apto y está bien preparado. Es un equipo de carácter”, dijo Bielsa sobre los africanos. “La prioridad nuestra está claramente enfocada a establecer diferencias entre lo que Uruguay es como equipo y la calidad de sus individualidades. Eso hay que imponerlo”.
Todo apunta a que Bielsa cambiará el frente ofensivo con los ingresos de Nicolás De la Cruz y Agustín Canobbio por Manuel Ugarte y Darwin Núñez, que se mostró fuera de forma tras meses de escaso rodaje en el Al Hilal saudita y fue reemplazado en el entretiempo.
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