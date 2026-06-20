Mamá Vozinha llega a Estados Unidos para apoyar a su hijo en el Cabo Verde vs Uruguay del Mundial 2026

La mamá de Vozinha estará en el juego entre Cabo Verde y Uruguay de la Copa del Mundo 2026

Vozinha, el arquero héroe para sostener el empate histórico de Cabo Verte ante la favorita España en el debut del Mundial, tendrá una motivación extra: su mamá estará en el juego entre los africanos y Uruguay.

Vozinha declaró que lamentaba que su madre no hubiera asistido al partido por falta de dinero para costear los gastos de la visa de Estados Unidos. Las palabras del arquero llevó al Departamento de Estado a facilitar el viaje de la mujer para la segunda presentación de su hijo ante la Celeste en Miami por el Grupo H.

Ohhhhhh trop mignon 🥰🥺



La maman de Vozinha 🇨🇻 a finalement pu se rendre aux États-Unis, après avoir obtenu son visa, et voir son fils.



Elle assistera au match du Cap Vert face à l’Uruguay ! 💪 pic.twitter.com/qUb5agSyp4 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 20, 2026

Vozinha, la figura de Cabo Verde en el Mundial 2026

El jugador de 40 años fue elegido la figura del 0-0 ante la Roja, una actuación que le dio proyección internacional y un aumento exponencial de popularidad en las redes sociales.

“Siempre me apoyan en todo lo que hago, así que tener a mi madre aquí es algo especial”, dijo Vozinha. “Simplemente pensamos que podemos hacer algo grandioso y tal vez arrebatarles algunos puntos”, desafió.

Uruguay quedó con sensaciones agridulces tras igualar 1-1 ante Arabia Saudita. Se vio sorprendida por un temprano gol en contra, tuvo el temple para empatarlo, pero no pudo traducir en victoria el dominio que ejerció en el último tramo del partido. Ahora debe jugarse las ropas ante la única de los cuatro debutantes del torneo que evitó la derrota en su primer partido.

🥹🇨🇻 ¡LO LOGRASTE, VOZINHA!



La madre de Vozinha ya está en Estados Unidos para acompañar a su hijo en el momento más importante de su carrera. ❤️



El arquero de 40 años se convirtió en una de las grandes historias de este Mundial tras ser la figura de Cabo Verde ante España. Sin… pic.twitter.com/NqgQT3dI7e — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 20, 2026

Uruguay prepara cambios para enfrentar a Cabo Verde

Un triunfo le daría más aire a los Charrúas para encarar el último duelo del grupo ante España como una final a todo o nada. De quedar fuera, la Celeste sería una de las grandes decepciones del torneo.

“Es un equipo físicamente sólido, técnicamente apto y está bien preparado. Es un equipo de carácter”, dijo Bielsa sobre los africanos. “La prioridad nuestra está claramente enfocada a establecer diferencias entre lo que Uruguay es como equipo y la calidad de sus individualidades. Eso hay que imponerlo”.

Todo apunta a que Bielsa cambiará el frente ofensivo con los ingresos de Nicolás De la Cruz y Agustín Canobbio por Manuel Ugarte y Darwin Núñez, que se mostró fuera de forma tras meses de escaso rodaje en el Al Hilal saudita y fue reemplazado en el entretiempo.

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