La historia de Vozinha, el portero de Cabo Verde que debutó en el Mundial con 40 años y llegó a 3 millones de seguidores

Vozinha es el nombre del jugador del día en la quinta jornada del Mundial 2026 después de realizar un estupendo trabajo en el compromiso ante España, en el que lograron mantener su arco en cero ante La Roja y con ello sumar su primer punto en su primera participación en una Copa del Mundo.

En la primera participación de Cabo Verde en un Mundial, Vozinha fue el guardameta elegido para defender el marco de los Tiburones Azules. Con 40 años realizó su debut en el torneo de la FIFA y se llevó los reflectores al terminar el compromiso con siete atajadas clave para darle un punto a su selección ante su similar de España.

🇨🇻 Cape Verde's 40 years old goalkeeper, VOZINHA against Spain.🔥👏🏻 pic.twitter.com/ruZO8Dx4J0 — Georgia✿ (@minwooshi8) June 15, 2026

Vozinha y su actuación ante España le otorga millones de seguidores

Después de que terminó el partido entre España y Cabo Verde, los reflectores de los medios se fueron con Vozinha, quien ganó millones de seguidores después de su actuación bajo los tres palos y que un medio brasileño le ayudará a crecer en redes sociales.

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Vozinha estuvo en una entrevista con un medio de Brasil llamado Cazé TV, televisora que pidió a todos sus seguidores que fueran a seguir a Vozinha en su cuenta de Instagram; esto le ayudó a crecer de 50 mil a 3.4 millones de fans en menos de tres horas. Algo que impresionó totalmente al guardameta que milita en el Chaves de la Segunda División de Portugal.

Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, comenzó a hacerse viral en redes sociales y en menos de tres horas pasó de tener 50 mil seguidores a 3.7 millones de followers en su cuenta de Instagram. El guardameta de Cabo Verde también es entrenador y jugador de voleibol con el Instituto Reis e informaron en redes que no estaría disponible este verano por su participación en el Mundial.

“ESPERÉ Y SOÑÉ TODA MI VIDA POR ESTE MOMENTO”.



Vozinha, entre lágrimas y con la voz entrecortada, ufff. 🇨🇻❤️ pic.twitter.com/IZtIWp0gbl — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 15, 2026

Cabo Verde ya se prepara para su siguiente partido del Mundial 2026

Cabo Verde ya se prepara para afrontar su próximo compromiso en la Copa del Mundo del 2026 y conseguir otro resultado histórico para su país, aunque se medirán ante una de las escuadras que es favorita para llevarse el primer lugar del Grupo H.

Los Tiburones Azules se enfrentan a Uruguay el próximo domingo 21 de junio del 2026 en la cancha del Estadio Miami. Después de ver su rendimiento ante los españoles, no sería descabellado que los caboverdianos logren sacarle el empate a la escuadra centroamericana.

Su último partido en la fase de grupos del Mundial 2026 será ante Arabia Saudita en la cancha del Estadio Houston, un encuentro que podría definir al tercer lugar y, en una de esas, avanzar a los dieciseisavos de final.

DCO