Uruguay vs Cabo Verde: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo H del Mundial 2026

Vozinha, la sensación de la Copa del Mundo 2026, regresa a la acción con su modesta Cabo Verde para hacerle frente a Uruguay en la segunda jornada de la fase de grupo dentro del sector H. Es un encuentro en donde la Garra Charrúa debe mostrarse más que nunca.

Los Tiburones Azules consiguieron su primer punto en la historia de los Mundiales tras empatar ante España, un resultado histórico que nadie veía venir y que posible por las atajadas del veterano Vozinha, portero de 40 años de edad.

Del otro lado, Uruguay quedó con sensaciones agridulces tras igualar 1-1 ante Arabia Saudita con gol de Maxi Araújo. Los Celestes vinieron de atrás y mejoraron en la segunda parte, pero necesitan una victoria para evitar un ridículo histórico.

Representando a tres millones 🇺🇾 pic.twitter.com/0KEthbsbDH — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 15, 2026

¿Dónde ver el Uruguay vs Cabo Verde de la Copa del Mundo 2026?

El partido entre Uruguay y Cabo Verde, de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, inicia este domingo 21 de junio a las 16:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de VIX.

Día: domingo 21 de junio

Hora: 16:00

Transmisión: VIX

Uruguay queda a deber en su debut

La Selección Uruguaya, dos veces campeona del mundo, siempre llega con grandes expectativas, alimentadas por sus cuatro estrellas en el pecho y por las semifinales alcanzadas en 2010, pero fuera de eso, rara vez los Celestes corresponden a estas ilusiones.

Fuera de haber dominado la Copa América, en donde ya los superó Argentina, la Garra Charrúa ha estado por debajo de las expectativas que genera el haber conquistado la Copa del Mundo en 1930 y 1950. Sin embargo, hace 76 años de la última estrella bordada en la camiseta azul.

Desde entonces el mejor resultado que tienen es el tercer lugar en Sudáfrica 2010, pero necesitan empezar a ganar en Norteamérica 2026 si no quieren arrastrar el prestigio.

Al mando de Marcelo Bielsa el equipo del Río de la Plata no ha dado sus mejores actuaciones y fueron sorprendidos por Arabia Saudita en el debut mundialistas. Pusieron contra las cuerdas al equipo sudamericano, que rescató el empate con un gol del exLiga MX, Maximiliano Araújo.

En el papel la Selección Uruguaya no debe tener problema en vencer a Cabo Verde, aunque lo mismo se esperaba de España, la campeona de Europa que no pudo romper el cero en su duelo ante los Tiburones Azules.

aar