Maxi Araújo, de Puebla para el mundo; el jugador que salvó a Uruguay del ridículo en la justa ante Arabia Saudita

Maxi Araújo celebra su gol en el Uruguay vs Arabia Saudita de la Copa del Mundo 2026

Arabia Saudita estuvo a punto de sorprender a Uruguay en la Copa del Mundo 2026. Cuando el partido agonizaba el cuadro asiático estaba ganando, pero apareció Maximiliano Araújo como un héroe inesperado para rescatar a los sudamericanos de una derrota humillante.

La autoproclamada cuatro veces campeona del mundo, aunque la FIFA lo pone únicamente con dos copas, se salvó de ser otra selección de la Conmebol que pierde en el Mundial 2026, gracias a que 10 minutos antes del final del duelo el exjugador del Puebla de la Liga MX igualó.

Araújo, actual extremo del Sporting, aprovechó el regalo del portero Mohammed Al-Owais, quien dio rebote en un cabezazo previo, para estrenarse como goleador en una Copa del Mundo.

¡GOOOLLL DE URUGUAAAYYY! ¡GOOOLLL DE MAXI ARAÚJOOO! 🔥🔥🤩 Cae el gol del empateeeee para Uruguay 🇺🇾🇺🇾#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/OGZVIOjXQn — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 15, 2026

El paso de Maxi Araújo en la Liga MX

Maximiliano Araújo empezó su carrera en las fuerzas básicas del Montevideo Wanderers, en donde debutó en Primera División antes de dar el salto a la Liga MX en 2020 con el Puebla. En La Franja se colocó como uno de los mejores jugadores del futbol mexicano.

En suelo tricolor también defendió la casaca de los Diablos Rojos del Toluca antes de dar el salto a Europa con el Sporting Clube de Portugal, que pagó más de 14 millones de dólares. Con los Leones conquistó una Liga y Copa en su primera campaña.

A Maxi Araújo se le recuerda en Puebla como un lateral de gran sacrificio, capaz de llegar al borde del campo, cargar el área y fuerte en la marca. El futbolista también se puede desempeñar como extremo o volante por la izquierda. Su dinamismo y velocidad son su mejor cualidad.

Los nervios le juegan en contra a Uruguay

El centrocampista y capitán de la Selección de Uruguay, Federico Valverde, aseguró que “los nervios del debut nos jugaron en contra”. Agregó: “Yo, como capitán, muy feliz con el trabajo de los compañeros... el apoyo de la gente nos dio mucha energía... vamos a seguir peleando”.

Al-Amri, a quien Fernando Muslera le había tapado un disparo al principio de la primera parte, adelantó a Arabia Saudita con un remate a bocajarro tras un cabezazo en el que el arquero uruguayo dio también rebote al repeler el balón con la palma de la mano.

Muslera se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar un encuentro mundialista con la Celeste. Apareció en el arco con 39 años y 364 días, para superar a Diego Godín, quien actuó con 36 años y 281 días en Qatar 2022.

Al-Amri cayó de rodillas y apoyó la cabeza en el césped mientras era vitoreado por los espectadores saudíes que, si bien eran muchos menos en Miami, gritaron lo suficientemente fuerte como para hacerse notar.

Hace cuatro años, los aficionados sauditas vieron a su equipo protagonizar una de las mayores sorpresas del Mundial de 2022, al remontar para sorprender a Lionel Messi y a la eventual campeona Argentina con un marcador de 2-1 en su partido inaugural.

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