Uruguay evita derrota ante Arabia Saudita con gol a 10 minutos del final en su debut en la Copa del Mundo 2026

Uruguay rescató un punto ante Arabia Saudita en su primer partido en la Copa del Mundo 2026.

Un gol de Maxi Araujo en el minuto 80 impidió que Uruguay comenzara la Copa del Mundo 2026 con un tropiezo a manos de Arabia Saudita, con la que empató 1-1 en Miami en el primer juego de ambas selecciones en la justa que se realiza en Norteamérica.

La Celeste tuvo la esférica en los primeros momentos del partido, pero los dirigidos por Marcelo Bielsa carecieron de fluidez ante un equipo saudita que inició el juego con dos líneas de cuatro.

ABDULELAH AL AMRI 41'



Saudi Arabia 🇸🇦 1 : 0 🇺🇾 Uruguay



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MAXI ARAUJO 80'



Saudi Arabia 🇸🇦 1 : 1 🇺🇾 Uruguay pic.twitter.com/jUiNXb2LPi — World Cup Arena (@WC2026Arena) June 15, 2026

Sebastián Cáceres pidió un penalti a favor de los charrúas al minuto 22 por una aparente mano de Hassan Al Tambakti, pero el árbitro Maurizio Mariani determinó que no hubo tal, debido a que traía el brazo pegado al cuerpo. Cáceres, defensa del América, jugó el duelo con una máscara protectora en la cara, esto tras la fractura en el pómulo que sufrió en los cuartos de final de la Liga MX contra Pumas.

Arabia toma ventaja antes del descanso, pero Uruguay reacciona

El lateral Juan Manuel Sanabria y el delantero Federico Viñas fueron los otros jugadores de Uruguay con pasado en el futbol mexicano que arrancaron como titulares el choque en Florida.

Abdulelah Al-Amri, defensa del Al-Nassr, aprovechó un balón que dejó vivo el veterano portero Fernando Muslera, tras un remate de cabeza de Mohamed Kanno, para poner adelante a los halcones verdes.

El poste le negó la igualada a Uruguay al minuto 61 luego de un disparo de Manuel Ugarte fuera del área, acción en la que la estirada de Mohammed Al Owais fue vital para que la redonda no ingresara a su marco.

Maxi Araújo consiguió el tanto del empate para la Celeste a 10 minutos del final, al abatir con un remate de volea a Mohammed Al-Owais, quien dejó el balón a merced del jugador del Sporting Lisboa luego de un remate de cabeza de Federico Viñas.

Marcelo Bielsa sacó a Maxi Araújo tras su anotación para darle ingreso a Brian Rodríguez, el extremo de las Águilas del América.

Próximos juegos de Uruguay y Arabia Saudita

Uruguay y Arabia Saudita regresan a las canchas el próximo domingo 21 de junio, cuando se desarrolle la segunda jornada del Grupo H de la Copa del Mundo 2026.

La celeste enfrenta a la debutante Cabo Verde en Miami, mientras que los halcones árabes se miden ante la favorita España en Atlanta.

EVG