Circula en redes un conductor de microbús poniendo los partidos del Mundial (VIDEO)

En redes sociales circula un video de un conductor de microbús quien instaló una pantalla para que los pasajeros disfruten de la Copa del Mundo 2026. Este metraje se ha hecho viral, pues muchos dicen que es la muestra del ingenio de la gente para ver los juegos.
Muchas personas se encuentran disfrutando del Mundial de Norteamérica 2026, pero hay otro sector de la población que no puede interrumpir sus actividades y tiene que trabajar. Los afortunados que se subieron a este camión pudieron ver un juego durante su traslado.
En redes como TikTok, X y Facebook el video generó muchos comentarios, pues el conductor no se quiso perder la Copa del Mundo 2026 y encontró la manera de estar atento. Se dice que el video fue grabado en Guatemala, no en México como muchos creen.
Las breves del Mundial 2026
En México en general toda Latinoamérica es complicado ver la Copa del Mundo completa. Por lo menos en territorio mexicano si quieres ver los 104 partidos debes contratar un servicio un paquete especial en un servicio de streaming.
De otra forma, se puede ver algunos partidos del Mundial, no todos. Seguro se puede sintonizar los duelos de la Selección Mexicana.
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