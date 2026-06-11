Javier Aguirre revela parte de su 11 titular para el partido ante Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana logró su primera victoria en la Copa del Mundo del 2026 ante su similar de Sudáfrica para arrancar con el pie derecho el torneo de la FIFA. Sin embargo en la conferencia de prensa después del partido, el técnico tricolor anunció algunos cambios que tendrá para definir su once inicial ante Corea del Sur.

“Es difícil eso porque al final Edson (Álvarez) terminó de central por la expulsión de César (Montes). Me decanté por (Erik) Lira porque Edson (Álvarez) vino después de su cirugía con tres o cuatro minutos con el Fenerbahce. Entonces le dimos minutos en los tres partidos previos. Por la roja de Montes es muy probable que Edson juegue de central”, comentó Javier Aguirre.

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Javier Aguirre en conferencia de prensa reveló que Edson Álvarez llegó a marchas forzadas a la concentración y que podría ser titular ante Corea del Sur por la expulsión de César Montes



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Javier Aguirre consiguió la primera victoria de México en un partido inaugural

La historia jugaba en contra de la Selección Mexicana esta tarde en la cancha del Estadio Azteca, ya que el Tricolor nunca había ganado un partido inaugural de un Mundial y antes de esta prueba tenían cinco derrotas y dos empates en el primer encuentro de la Copa del Mundo.

Javier Aguirre escuchó ese dato en la conferencia de prensa previo al encuentro y aseguró que era una razón más para salir a la cancha del Estadio Azteca a ganarle a Sudáfrica.

Al final con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez lograron quedarse con la victoria por marcador de 2-0 en una fecha histórica para el futbol mexicano. Este encuentro quedará en la pupila de la afición al ser la tercera Copa del Mundo en nuestro país y el Tricolor inició con el pie derecho.

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Javier Aguirre revela que en 25 partidos previos a la Copa del Mundo no había tenido a un jugador con calambres y en la inauguración, tres de ellos sufrieron de esto



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México buscará paso perfecto en el Mundial 2026

La Selección Mexicana arrancó con una victoria su participación en el Mundial 2026 y comienzan a ilusionar a todo un pueblo que piensa que México puede ser campeón este año.

La probabilidad de que México termine en primer lugar y con paso perfecto aumenta tras el 2-0 ante Sudáfrica, aunque los dos rivales que siguen para el equipo de Javier Aguirre no son nada sencillos.

Primero enfrentan a Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara y menos de una semana después se ven las caras con su similar de Chequia para cerrar su participación en la fase de grupos. Encuentro que se jugará en el Estadio Ciudad de México.

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