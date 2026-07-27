¡Escándalo en la NFL! Detienen a hijo de entrenador de Chiefs tras ser acusado de dispararle a su madre

El hijo del entrenador asistente de los Chiefs, Eric Bieniemy, fue arrestado y acusado de dispararle a su madre, Mia Bieniemy, esposa del coordinador ofensivo de Kansas City, según informaron las autoridades en Virginia.

La oficina del Sheriff del condado de Loudoun informó que los agentes acudieron tarde el domingo a un tiroteo en Ashburn, Virginia, donde encontraron a Mia Bieniemy, de 57 años, con múltiples heridas de bala. Fue trasladada a un hospital y el lunes se encontraba en condición estable.

🚨🏈 Terribles noticias sacuden a la familia de Eric Bieniemy.



La esposa del coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, Mia Bieniemy, fue baleada la noche del domingo en su domicilio en Virginia y permanece hospitalizada en condición estable, aunque con heridas de… pic.twitter.com/DtKCGYvmvJ — Ventana Pública (@ventanaXpublica) July 27, 2026

Chiefs pide privacidad tras el delicado incidente

Elijah Zion Bieniemy, el hijo de 27 años de la pareja, fue arrestado en relación con el tiroteo. Fue acusado de lesiones maliciosas, uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave y disparo de un arma de fuego dentro de una vivienda, y permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención de Adultos del condado de Loudoun.

Eric Bieniemy estuvo con los Chiefs en su práctica en St. Joseph, Missouri, más temprano el domingo. No estuvo presente en el entrenamiento del lunes.

“El club está al tanto del incidente que involucra a la familia de Eric Bieniemy”, informó el equipo a The Associated Press en un comunicado. “Por respeto a su privacidad, no haremos comentarios en este momento. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos”.

¿Cuándo empieza la próxima temporada de la NFL?

En medio de este fuerte y lamentable hecho, los Chiefs y el resto de las franquicias de la NFL se preparan para la próxima temporada.

Será el próximo 9 de sept¡embre cuando comience una nueva campaña del deporte de las tackleadas, la cual dará inicio con el enfrentamiento entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en Lumen Field.

EVG