La NFL da un giro inesperado y presenta una colección de playeras inspirada en el futbol y el Mundial 2026 (FOTOS)

La colección será exhibida en varias ciudades durante la temporada internacional de la NFL.

La NFL y Fanatics presentaron oficialmente Football x Football 2026, una colección especial que une el futbol americano y el futbol soccer a través de una línea de jerseys inspirados en el diseño clásico de las camisetas del balompié mundial.

El lanzamiento coincide con el auge del Mundial 2026, cuando ambos deportes comparten un protagonismo sin precedentes a nivel internacional.

La nueva colección reimagina a las 32 franquicias de la NFL con elementos característicos del futbol, respetando la identidad, colores y logotipos de cada equipo, pero incorporando detalles propios de las tradicionales jerseys que han marcado distintas generaciones alrededor del mundo.

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Los equipos de la NFL adoptan un estilo futbolero

Cada diseño fue desarrollado por un equipo creativo internacional que trabajó de manera conjunta con los departamentos de diseño de Fanatics en Norteamérica y Sudamérica. El objetivo fue crear una colección capaz de conectar con aficionados tanto del futbol americano como del soccer.

Los jerseys incluyen cuellos, patrones y acabados inspirados en décadas de evolución del diseño de camisetas de futbol, sin perder la esencia de cada franquicia de la NFL.

La intención es ofrecer una propuesta global que pueda utilizarse tanto en los estadios de futbol como en los recintos donde se disputa la NFL, reflejando la creciente conexión entre ambos deportes.

LA NUEVA COLECCIÓN FOOTBALL X FÚTBOL LUCE ESPECTACULAR 🤩🏈⚽️



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Lanzamiento mundial durante el Fanatics Fest

La colección Football x Football 2026 tendrá su estreno exclusivo el 16 de julio durante el Fanatics Fest NYC, mientras que su lanzamiento comercial a nivel mundial está programado para el 17 de julio a través de Fanatics.com, NFL Shop y tiendas seleccionadas alrededor del mundo.

Además, la NFL confirmó que los jerseys también serán exhibidos en ciudades como Londres, Madrid, París, Múnich, Ciudad de México, Río de Janeiro y Melbourne, coincidiendo con los partidos internacionales que la liga disputará durante la temporada 2026.

Con esta iniciativa, la NFL continúa fortaleciendo su estrategia de expansión internacional y aprovecha el impacto global del Mundial 2026 para acercarse a millones de aficionados que siguen tanto el futbol americano como el soccer.

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