¿Quién es Keyne, el hermano de Lamine Yamal que volvió a robarse el show en la semifinal de España?

La clasificación de España dejó una de las imágenes más emotivas del torneo gracias los abrazos entre Lamine Yamal y su familia.

La Selección de España selló su pase a la Final del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Francia, pero una de las imágenes más emotivas de la noche llegó después del silbatazo final.

Lamine Yamal corrió directamente hacia las tribunas para celebrar con su madre y con su pequeño hermano Keyne, quien nuevamente se convirtió en uno de los protagonistas fuera de la cancha.

El joven futbolista de la Furia Roja protagonizó un conmovedor abrazo con su familia en el AT&T Stadium de Dallas, dejando una postal que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. Después de varios minutos de festejo con sus compañeros, el atacante se dirigió a las gradas para compartir el histórico momento con quienes lo han acompañado durante todo el torneo.

Le petit frère de Lamine Yamal, totalement ému de voir son grand frère atteindre la finale de la Coupe du Monde. ❤️ pic.twitter.com/wAgGTqrxb2 — Mercato Blaugrana (@MercatoBlaugra) July 14, 2026

Keyne volvió a robarse los reflectores en el Mundial

No es la primera vez que Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, llama la atención durante la Copa del Mundo. Desde los Cuartos de Final se convirtió en uno de los personajes más queridos entre los aficionados gracias a sus espontáneas celebraciones y a la forma en que vive cada partido de España.

Con apenas unos años de edad, el pequeño ha acompañado a su hermano en varios encuentros y cada aparición frente a las cámaras genera miles de reacciones en redes sociales, donde muchos ya lo consideran una de las grandes sensaciones del Mundial fuera del terreno de juego.

Además de Keyne, el futbolista español también tiene una hermana menor llamada Baraa, quien mantiene un perfil mucho más discreto y rara vez aparece en eventos públicos relacionados con la carrera del atacante.

También hubo espacio para el amor. Tras celebrar con su madre y su hermano Keyne, Lamine Yamal bajó a uno de los palcos para abrazar a su novia, Inés García, en una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales y que reflejó el respaldo de su círculo más cercano en uno de los días más importantes de su carrera.

El festejo de la novia de Lamine Yamal🔥🏆



Francia 🆚 España en las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Canal_Estrellas @MiCanal5 y @VIX 📲🇲🇽📲🇲🇽https://t.co/JrOsnsifrH #ElMundialEsNuestro 🏆 pic.twitter.com/9Zcj0lwXST — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 14, 2026

España ya sueña con levantar la Copa del Mundo

Dentro del terreno de juego, Lamine Yamal volvió a ser uno de los hombres más desequilibrantes de España durante la victoria frente a Francia. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró nuevamente su fortaleza colectiva para instalarse en la gran Final del Mundial 2026.

LAMINE YAMAL Y EL AMOR POR SU HERMANO ❤️

GRANDE LAMINE YAMAL, CELEBRAN 🫂



Muy buen momento se vivió esta día al finalizar el juego en donde España 🇪🇸 avanzó a la final, eliminando a Francia 🇫🇷 y en donde Lamine celebró con su hermano. pic.twitter.com/yXklgm2FlI — Tercer Tiempo GT (@Tercer_TiempoGT) July 15, 2026

Con apenas 19 años, el extremo continúa consolidándose como una de las grandes figuras del futbol internacional y ahora buscará conquistar el título mundial junto a una generación que ilusiona a toda España.

Mientras la selección española prepara el duelo definitivo por el campeonato, una de las imágenes que permanecerá en la memoria de los aficionados será la del joven futbolista celebrando el triunfo junto a su madre y abrazando a Keyne, su aficionado más especial.

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