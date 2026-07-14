¿Y si Lionel Messi hubiera hecho la “Mano de Dios” de Maradona? La IA recrea la jugada más polémica de la historia (FOTOS)

La inteligencia artificial colocó a Lionel Messi en las históricas jugadas de Diego Maradona frente a Inglaterra.

La inteligencia artificial volvió a sorprender al mundo del futbol con una imagen que mezcla historia, nostalgia y tecnología. El artista digital Benja Studio compartió una serie de imágenes hiperrealistas en las que Lionel Messi aparece como protagonista de la histórica Mano de Dios y el Gol del Siglo, dos de las jugadas más emblemáticas que Diego Armando Maradona protagonizó frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

Las ilustraciones muestran a Messi vistiendo el uniforme actual de la Selección de Argentina, mientras los futbolistas ingleses también aparecen con la indumentaria utilizada durante el Mundial 2026, generando una reinterpretación moderna de uno de los partidos más recordados en la historia del futbol.

La IA revive dos momentos históricos con Messi como protagonista

Las imágenes recrean con gran nivel de detalle el instante en el que Maradona marcó la polémica Mano de Dios, así como la espectacular jugada individual conocida como el Gol del Siglo, considerada por muchos como la mejor anotación en la historia de las Copas del Mundo.

El trabajo realizado por Benja Studio rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de aficionados debatieron cómo habría sido ver a Lionel Messi protagonizando esas acciones históricas con el contexto actual del futbol internacional.

La recreación también llamó la atención porque utiliza las plantillas contemporáneas de Argentina e Inglaterra, dando la sensación de que aquellas jugadas ocurrieron durante la presente edición del Mundial.

40 AÑOS DESPUÉS, INGLATERRA VUELVE AL AZTECA.



Su último recuerdo en ese estadio: la “Mano de Dios” de Maradona en los cuartos de final del Mundial de 1986. Aquella tarde quedó marcada para siempre en la historia. pic.twitter.com/eCffS9rEKM — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 1, 2026

Messi sigue escribiendo su propia historia en los Mundiales

Aunque las imágenes recrean momentos que pertenecen al legado de Maradona, Lionel Messi continúa construyendo una historia propia en las Copas del Mundo.

El capitán argentino llegó al Mundial 2026 como el primer futbolista en disputar seis ediciones distintas del torneo y también como el máximo goleador histórico de la competencia.

“Seguramente fue el último partido de Messi en un Mundial.. Tendrá 35 años cuando llegue el próximo en Qatar”, decía el relator tras la eliminación en 2018.

La realidad terminó desafiando toda lógica.

No solo llegó a Qatar: fue campeón del mundo y el mejor jugador del torneo. Y… pic.twitter.com/PZpBgwrT7g — Gen (@GenRiver) July 14, 2026

Tras marcar un hat-trick frente a Argelia y posteriormente un doblete contra Austria, el rosarino alcanzó 21 goles mundialistas, superando definitivamente el registro del alemán Miroslav Klose.

Mientras tanto, la pelea por acercarse a esa marca continúa con Kylian Mbappé, quien suma 19 anotaciones tras su actuación con Francia, consolidando una de las rivalidades goleadoras más importantes de la historia reciente de la Copa del Mundo.

Las imágenes creadas por inteligencia artificial no buscan reemplazar el legado de Maradona, sino rendir homenaje a dos generaciones distintas de futbolistas que marcaron época con la camiseta albiceleste y que, cada uno a su manera, quedaron inmortalizados en la historia del futbol mundial.

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