¿De dónde es Diego Lopes, el peleador de UFC que hizo sonar ‘La Chona’ en la Casa Blanca?

El peleador de la Ultimate Fighting Championship (UFC) Diego Lopes sorprendió a las y los espectadores este domingo con su ingreso a la primera pelea en la Casa Blanca, pues este hizo sonar la famosa canción “La Chona” con banda en vivo.

Diego Lopes sorprendió a las personas que se encontraban disfrutando del evento que se realizó en la Casa Blanca este domingo al entrar con singular alegría acompañado de la canción “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana.

El evento UFC Freedom 250 se realizó este domingo 14 de junio en la Casa Blanca, como pate de la celebración de los 80 años del presidente estadounidense Donald Trump, y el 250 aniversario de Estados Unidos.

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Durante su pelea contra Steve García, Diego Lopes se llevó el combate durante el segundo asalto tras noquear a su oponente con una combinación de golpes directos que dio luego de recibir un gancho derecho directo en la cara.

Diego Lopes is ready to represent at The White House! 🗣 #UFCWhiteHouse | Stream TNT Sports on HBO Max pic.twitter.com/cEWEumbV3Q — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) June 15, 2026

¿De dónde es Diego Lopes?

Diego Lopes da Silva es un peleador de artes marciales mixtas que nació el 30 de diciembre de 1994 en Manaos, Amazonas; mide 1.80 metros y compite en la división peso pluma de la UFC.

Pese haber nacido y crecido en Brasil, el peleador actualmente reside en Puebla, México debido a que es entrenador de jiu-jitsu en Lobo Gym, en donde ha entrenado a diversas personalidades como Alexa Grasso, quien es excampeona de peso mosca femenil de la UFC.

El peleador brasileño se ha dedicado al jiu-jitsud desde la infancia debido a que este deporte forma parte de una tradición familiar; su dedicación lo llevó a competir desde los siete años.

Lopes da Silva debutó en 2012 como peleador de MMA en Brasil, y comenzó a dar clases de jiu-jitsu en México con tan solo 19 años de edad antes de volver al ring y desempeñarse de nueva cuenta.

Pese a contar con una larga trayectoria en artes marciales, fue hasta el 2023 cuando Diego Lopes debutó en la UFC, pues este fue el reemplazo de Bryce Mitchell debido a una lesión.

Lopes cuenta con tres reconocimientos por la Actuación de la Noche, cuatro reconocimientos por Pelea de la Noche, y uno por su debut en la UFC; además, también fue ganador del Campeonato de Peso Pluma de LUX Fight League.

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