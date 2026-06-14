Donald Trump festeja su cumpleaños 80 con un espectáculo de peleas de UFC en la Casa Blanca (VIDEO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió primero de la Oficina Oval, y luego peleadores de todo el mundo lo siguieron directamente hacia la jaula de pelea, en parte para la celebración de su cumpleaños 80 y también para llevar un deporte que durante mucho tiempo estuvo al margen de la aceptación general al puesto estelar en el South Lawn de la Casa Blanca.

Para un presidente que se deleita con los ganadores, Trump tuvo que disfrutar coronar a un campeón interino de peso pesado en una gran noche de peleas montada más cerca del Jardín de las Rosas que del Madison Square Garden en el evento coestelar de UFC Freedom 250, la primera de dos peleas por título.

La Casa Blanca y EEUU que no dejan de sorprender...



Así arrancó el primer evento de la UFC en la Casa Blanca... junto con el presidente Donald Trump.



Es la primera vez que se realiza un evento como este en el recinto.



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Ciryl Gane castigó a Alex Pereira con una serie de codos y puños a la cabeza y ganó por TKO a 1:27 del segundo asalto para reclamar el cinturón interino y preparar una revancha con el campeón de peso pesado, Tom Aspinall. Como la mayoría de los peleadores a quienes les levantaron la mano en señal de victoria, Gane agradeció a Trump.

Dosis de patriotismo en Donald Trump y Dana White

La UFC estuvo en DC la noche del domingo, un escenario totalmente estadounidense de lo más improbable para una promotora de peleas que hace mucho se deshizo de la etiqueta de “peleas de gallos humanas” y décadas después quedó entrelazada con la envalentonada “manosfera” de derecha que consume peleas de la UFC y brindó su apoyo a Donald Trump en dos elecciones.

Impulsados por una dosis de patriotismo de alto octanaje, el presidente Donald Trump y el jefe de la UFC, Dana White, salieron de la Oficina Oval hacia el balcón del Salón Azul al ritmo de cánticos de “¡USA!” “¡USA!”, en una noche ventosa para las peleas en jaula durante la velada de peleas Freedom 250.

Donald Trump gongratulates Justin Gaethje, after one of the biggets upsets in UFC history. #UFCWhiteHouse pic.twitter.com/YGmxZY0uGm — Italo Santana (@BulletClubIta) June 15, 2026

La relación de Donald Trump con UFC

La UFC presentó siete peleas, todas con combatientes masculinos, bajo el lema Freedom 250 para celebrar el cumpleaños de Trump y el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

El atípico evento al aire libre de la UFC marcó el punto culminante de la relación entre Dana White y Donald Trump, que ha generado dividendos personales, políticos y financieros para ambas partes. La primera cartelera de White como presidente de la UFC se realizó en 2001 en un evento celebrado en el Trump Taj Mahal.

Trump ha asistido a cuatro carteleras de la UFC como presidente en funciones, caminando hacia la jaula entre música rock y cánticos patrióticos de los aficionados. White presentó a Trump en dos Convenciones Nacionales Republicanas.

EVG