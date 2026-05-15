¿Quién es Ronda Rousey, la peleadora que abrió el camino para las mujeres en UFC?

Este sábado Ronda Rousey regresa a la jaula para un combate profesional de MMA, la leyenda de la UFC se enfrenta a otra figura relevante para el deporte como lo es Gina Carano. Este combate llega en un momento deportivo que no es el mejor, pues ambas llegan por lo menos con 10 años sin un combate.

Ronda Rousey es una judoca, artista marcial mixta, luchadora profesional y actriz. Saltó a la fama como la peleadora más importante en la historia de UFC y después con un paso en WWE. Es la primera estadounidense en ganar una medalla de oro en judo en Los Juegos Olímpicos Beijing 2008. En 2018 fue incluida en el Salón de la Fama de la UFC en 2018. Su récord es de 12-2 en MMA.

¿Quién es Ronda Rousey?

Ronda Jean Rousey es una atleta de alto rendimiento de toda la vida. Nació en Riverside, California el 1 de febrero de 1987. Arrancó su carrera deportiva por su madre, Ann Maria Rousey DeMars, quien tuvo una condecorada carrera en judo, siendo la primera estadounidense en ganar un campeonato del mundo en esta disciplina en 1994.

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La primera interacción de Ronda Rousey en el deporte fue en el judo. Su talento fue tal que participó en dos ediciones de los Juegos Olímpicos, en 2004 y 2008. En Beijing conquistó la medalla de bronce en la categoría de menos de 70 kilos. Además, en fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos de 2007. En el Campeonato Mundial de Judo de 2007 se llevó la presea de plata. Y durante todas las ediciones del Campeonato Panamericano de Judo conquistó dos oros, una plata y un bronce.

Luego de muchos años de rumores y de declaraciones en donde el presidente de la UFC, Dana White, dijo que no habría peleas de mujeres, Ronda Rousey se convirtió en la primera mujer en firmar un contrato en noviembre de 2012. El mismo White comentó que Rousey sería la primera campeona de peso gallo de mujeres en UFC y defendió el cetro ante Liz Carmouche el 23 de febrero de 2013 en UFC 157.

En la UFC se convirtió en la figura más importante de la empresa. Desde su debut aplastó a sus rivales, defendió con éxito el título seis veces consecutivas. Su llave de brazo fue uno de los más brutales que se han visto en la historia con 11 de sus primeras 12 peleas finalizadas en el primer asalto.

En 2015 empezó la caída deportiva de Ronda en la UFC. Se pactó una pelea ante Holly Holm, quien sorprendió al vencer por nocaut a Rousey, quien cambió por completo su estilo y salió a pelear de pie. En su siguiente combate volvió a perder por nocaut, ahora ante Amanda Nunes en 2016, que fue hasta antes del sábado 16 de mayo su última pelea en MMA.

Después de salir de la jaula arrancó una carrera en la lucha libre profesional en WWE de 2018 a 2022, siendo campeona del mundo tres veces. En el entre tiempo fue actriz, participando en diversas producciones como Rápidos y Furiosos y Los Indestructibles.

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