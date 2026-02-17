¡Duelo de leyendas! Ronda Rousey vuelve a las MMA tras 10 años de su retiro para un evento especial

La legendaria Ronda Rousey saldrá del retiro para enfrentar a otra histórica de las artes marciales mixtas.

Ronda Rousey volverá a pelear en las artes marciales mixtas 10 años después de haberse retirado de la UFC. La luchadora estadounidense se subirá nuevamente al ring el próximo 16 de mayo, cuando enfrente a la también estadounidense Gina Carano en un combate de peso pluma (66 kg) que será a cinco rounds.

La pelea se llevará a cabo en el Intuit Dome de Inglewood, California, y desde ya llama la atención de los aficionados, pues se trata de dos referentes y leyendas de las artes marciales mixtas, por lo que se espera que ambas se entreguen al 100 por ciento y regalen un pleito que no decepcione a nadie.

“He esperado mucho tiempo para anunciar esto: Gina Carano y yo vamos a enfrentarnos en la mayor superpelea de la historia de los deportes de combate femeninos”, señaló Ronda Rousey en un comunicado.

Gina Carano revela confesión que le hizo Ronda Rousey

Gina Carano reveló en un comunicado que la idea de este pelea fue la propia Ronda Rousey, quien le confesó que solamente saldría del retiro si era para enfrentarla a ella, por lo cual se siente sumamente halagada.

“Ronda vino a mí y me dijo que sólo hay una persona por la que haría un regreso y que su sueño ha sido concretar esta pelea entre nosotras. Me agradeció por abrirle las puertas en su carrera y fue respetuosa al pedir que se llevara a cabo esta pelea. Es un honor”, resaltó Gina Carano.

De acuerdo con los organizadores de esta pelea, la misma será sancionada profesionalmente bajo las Reglas Unificadas de MMA, a cinco asaltos con cuatro minutos de duración cada uno, con guantes de cuatro onzas y se efectuará dentro de una jaula hexagonal, a diferencia del tradicional octágono que se utiliza en la UFC.

A LEGACY SHOWDOWN 🔥 #RouseyCarano



RONDA ROUSEY vs. GINA CARANO

Saturday May 16

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/cybtQHNyPT — Netflix Sports (@netflixsports) February 17, 2026

¿Quién transmitirá la pelea con la que Ronda Rousey sale del retiro?

Netflix transmitirá la pelea entre Ronda Rousey y Gina Carano, combate que marcará el regreso de Rowdy a las artes marciales mixtas una década después de su retiro de la UFC.

“Y nos asociamos con MVP, la promoción que prioriza a las luchadoras, así como con Netflix, la plataforma de streaming más grande y potente del planeta. Esto es para todos los fanáticos de las MMA, pasados, presentes y futuros”, presumió al respecto Ronda Rousey, quien del 2013 al 2016 compitió en la UFC.

