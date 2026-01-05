UFC México 2026: Estos son los precios de los boletos y así los puedes conseguir

La UFC estará en México este 2026 por tercer año consecutivo, de nueva cuenta en la Arena Ciudad de México, que el próximo 28 de febrero recibirá a los mejores peleadores de la mayor empresa de artes marciales mixtas, y en el combate estelar estará el tijuanense Brandon Moreno.
Los precios de los boletos para la UFC en México van desde los 2,008 hasta los 14,750 pesos, estos últimos para los que deseen y puedan adquirir tickets en la primera fila del recinto ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco. Las entradas más económicas son para la zona preferente 3 VL.
Precios de los boletos para UFC México 2026
- 1ra Fila: $14,750
- 2da Fila: $13,530
- 3ra Fila: $12,310
- 4ta Fila: $11,090
- 5ta Fila: $9,870
- Ring Side: $8,650
- Retractil Platino: $8,040
- Zona Pepsi: $8,040
- Zona Boing: $8,040
- Retractil Oro: $7,430
- Zona Toyota: $6,820
- Platea Platino: $6,820
- Zona Elektra: $6,820
- Zona Mercado Libre: $6,820
- SP Platino: $6,210
- SP Oro VL: $6,210
- SP Oro: $6,210
- SP Platino VL: $6,210
- Platea Oro: $5,600
- Zona McCormick: $5,600
- Banco Azteca: $5,600
- Zona Mega: $5,600
- Zona Sabritas: $5,600
- Zona Miniso: $5,600
- Cap Diferentes: $4,990
- Barrera Platino: $4,990
- Barrera Oro: $4,380
- Preferente: $3,765
- Butaca: $3,138
- Preferente 1: $2,510
- Preferente 1 VL: $2,510
- Preferente 2: $2,259
- Preferente 2 VL: $2,259
- Preferente 3: $2,008
- Preferente 3 VL: $2,008
¿Dónde comprar los boletos para UFC México 2026?
Superboletos es la boletera encargada de la distribución de las entradas para la UFC México 2026, a celebrarse el próximo 28 de febrero.
Las fechas de la preventa para tarjetas de Crédito Azteca son el 5 y 6 de enero. El día 7 es para los miembros del Fight Club, el 8 la venta newsletter y el 9 para la venta general.
Los boletos de la UFC México 2026 se pueden adquirir en StuHub, sitio líder en venta de tickets.
Las peleas confirmadas en UFC México 2026
- Brandon Moreno vs Asu Almabayev
- Imanol Rodríguez vs Kevin Borjas
- Ailín Pérez vs Macy Chiasson
- Edgar Cháirez vs Felipe Bunes
- Ryan Gandra vs José Medina
- Damián Pinas vs Wes Schultz
¿Cuántas veces ha venido la UFC a México?
La UFC ha venido siete veces a México y en este 2026 los aficionados nacionales podrán disfrutar por octava ocasión de ver a los mejores exponentes de artes marciales mixtas.
La Arena Ciudad de México ha sido la sede de todos los eventos de la empresa estadounidense en nuestro país, al que vino por primera ocasión el 13 de junio del 2015.
La UFC también tuvo eventos en México en 2016, 2017 y 2019, antes de su regreso en el 2024, pues durante la pandemia la empresa no vino al país. La más reciente velada aquí fue el 29 de marzo del 2025, cuando Brandon Moreno se impuso al australiano Steve Erceg por decisión unánime para conseguir su primer triunfo en el país.
EVG