UFC México 2026: Estos son los precios de los boletos y así los puedes conseguir

La UFC estará en México este 2026 por tercer año consecutivo, de nueva cuenta en la Arena Ciudad de México, que el próximo 28 de febrero recibirá a los mejores peleadores de la mayor empresa de artes marciales mixtas, y en el combate estelar estará el tijuanense Brandon Moreno.

Los precios de los boletos para la UFC en México van desde los 2,008 hasta los 14,750 pesos, estos últimos para los que deseen y puedan adquirir tickets en la primera fila del recinto ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco. Las entradas más económicas son para la zona preferente 3 VL.

Cuenta regresiva para #UFCMexico 🇲🇽 y la venta de boletos comienza esta semana 🎟️



UFC Fight Club: Miércoles 7 de Enero (10am CT)

UFC Social Media: Jueves 8 de Enero (10am CT)

Público en general: Viernes 9 de Enero (10am CT)



MÁS INFO 👉 https://t.co/BrUDwNwhug — UFC Español (@UFCEspanol) January 5, 2026

Precios de los boletos para UFC México 2026

1ra Fila: $14,750

2da Fila: $13,530

3ra Fila: $12,310

4ta Fila: $11,090

5ta Fila: $9,870

Ring Side: $8,650

Retractil Platino: $8,040

Zona Pepsi: $8,040

Zona Boing: $8,040

Retractil Oro: $7,430

Zona Toyota: $6,820

Platea Platino: $6,820

Zona Elektra: $6,820

Zona Mercado Libre: $6,820

SP Platino: $6,210

SP Oro VL: $6,210

SP Oro: $6,210

SP Platino VL: $6,210

Platea Oro: $5,600

Zona McCormick: $5,600

Banco Azteca: $5,600

Zona Mega: $5,600

Zona Sabritas: $5,600

Zona Miniso: $5,600

Cap Diferentes: $4,990

Barrera Platino: $4,990

Barrera Oro: $4,380

Preferente: $3,765

Butaca: $3,138

Preferente 1: $2,510

Preferente 1 VL: $2,510

Preferente 2: $2,259

Preferente 2 VL: $2,259

Preferente 3: $2,008

Preferente 3 VL: $2,008

👀 Ellos han estado ahí antes, estarás tu este 28 de Febrero?



Preventa de boletos para #UFCMexico empieza:

Miércoles 7, 10am - Fight Club

Jueves 8, 10am - Redes Sociales

Viernes 9, 10am - Venta General



LINK para @SuperboletosMx 👉 https://t.co/ZP6yaWumQZ pic.twitter.com/A3Rr4s40Rb — UFC Español (@UFCEspanol) January 5, 2026

¿Dónde comprar los boletos para UFC México 2026?

Superboletos es la boletera encargada de la distribución de las entradas para la UFC México 2026, a celebrarse el próximo 28 de febrero.

Las fechas de la preventa para tarjetas de Crédito Azteca son el 5 y 6 de enero. El día 7 es para los miembros del Fight Club, el 8 la venta newsletter y el 9 para la venta general.

Los boletos de la UFC México 2026 se pueden adquirir en StuHub, sitio líder en venta de tickets.

Las peleas confirmadas en UFC México 2026

Brandon Moreno vs Asu Almabayev

Imanol Rodríguez vs Kevin Borjas

Ailín Pérez vs Macy Chiasson

Edgar Cháirez vs Felipe Bunes

Ryan Gandra vs José Medina

Damián Pinas vs Wes Schultz

¿Cuántas veces ha venido la UFC a México?

La UFC ha venido siete veces a México y en este 2026 los aficionados nacionales podrán disfrutar por octava ocasión de ver a los mejores exponentes de artes marciales mixtas.

La Arena Ciudad de México ha sido la sede de todos los eventos de la empresa estadounidense en nuestro país, al que vino por primera ocasión el 13 de junio del 2015.

La UFC también tuvo eventos en México en 2016, 2017 y 2019, antes de su regreso en el 2024, pues durante la pandemia la empresa no vino al país. La más reciente velada aquí fue el 29 de marzo del 2025, cuando Brandon Moreno se impuso al australiano Steve Erceg por decisión unánime para conseguir su primer triunfo en el país.

EVG