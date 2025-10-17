¡Bombazo! Ilia Topuria confiesa el nombre del peleador de UFC contra el que quiere hacer historia en la Casa Blanca

El georgiano Ilia Topuria, actual campeón mundial de peso ligero de UFC, confesó que quiere medirse ante el ruso Islam Makhachev en la histórica cartelera que se llevará a cabo en la Casa Blanca el 14 de junio del próximo año.

“Quiero pelear contra Islam Makhachev en la Casa Blanca. Sería una de las peleas más grandes en la historia de la UFC. Nadie ha peleado por un tercer cinturón”, reveló El Matador en entrevista con Giorgi Kokiashvili, reportero de artes marciales mixtas.

Ilia Topuria was asked if he’d still fight Islam Makhachev if he lost to JDM at #UFC322



“If Islam loses, he can go back to Dagestan to his farm and continue herding his sheep.” 😭



🎥 @BetssonSport pic.twitter.com/xDYsHDOhdM — Championship Rounds (@ChampRDS) October 17, 2025

Luego de convertirse en el primer doble campeón invicto de la UFC, Ilia Topuria quiere escribir más capítulos históricos en la compañía, por lo que su próximo objetivo es subir a peso wélter en busca de la triple corona.

¿En qué divisiones es campeón de UFC es campeón Ilia Topuria?

El georgiano Ilia Topuria es campeón en las divisiones de peso ligero y peso pluma de la UFC, con lo que se convirtió en el primer campeón invicto en dos distintas categorías.

El Matador conquistó el cinturón de peso ligero después de noquear al brasileño Charles Oliveira en junio del 2025. Anteriormente había conseguido el título de peso pluma, tras imponerse al australiano Alexander Volkanovski en febrero del 2024.

¿Qué debe pasar para que se concrete la pelea entre Ilia Topuria e Islam Makhachev?

Para que se lleve a cabo en la Casa Blanca el combate entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, éste último debe salir victorioso ante el australiano Jack Della Maddalena en el evento estelar de UFC 322 para arrebatarle el cinturón de peso wélter.

El ruso parte como gran favorito para la pelea que se celebrará el próximo 16 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, pero el nacido en Perth acumula 18 victorias al hilo.

¿Cuál es el récord de Ilia Topuria como peleador de UFC?

El georgiano Ilia Topuria tiene una marca invicta de 17-0 como peleador de UFC desde su debut como peleador de la empresa el 4 de abril del 2015, cuando derrotó al venezolano Francisco Javier Asprilla.

Las dos víctimas más recientes de “El Matador” fueron el estadounidense Max Holloway y el brasileño Charles Oliveira, a los que venció por nocaut en UFC 308 y UFC 317, de manera respectiva.

Otros de los peleadores de UFC que han sido derrotados por Ilia Topuria son Alexander Volkanovski, Bryce Mitchell, Ryan Hall y Josh Emmett.

EVG