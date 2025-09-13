Diego Lopes noquea brutalmente a Jean Silva y cierra con broche de oro Noche UFC (VIDEO)

El peleador brasileño, pero de corazón mexicano, Diego Lopes, entregó una de las mejores actuaciones en lo que va del año de la UFC, luego de noquear brutalmente a su compatriota Jean Silva en el combate estelar de Noche UFC, celebrado en San Antonio, Texas.

Luego de una previa en donde habló mucho, diciendo que iba a noquear, que era mejor, que demostraría su nivel, el brasileño Silva no pudo respaldar lo dicho por su boca y cayó vencido con un codo en la cabeza, seguido por castigo a ras de lona, en el cierre del segundo asalto.

HAHAHAHA I TOLD YALL, IT’S LEVELS DIEGO LOPES KOS JEAN SILVA IN THE FINAL SECONDS OF RD2!😂😮‍💨 pic.twitter.com/Td4HHe8Ryv — The MMA Archives (@Themmaarchives) September 14, 2025

Diego Lopes se mantuvo fuerte en el striking, pero supo aprovechar su clara ventaja en la lona con jiu-jitsu, con el que puso a Silva sobre aviso que tendría una dura noche, para después cerrar con un sangriento TKO que hizo explotar a la arena, que estaba prácticamente llena de mexicano y de latinos.

Faltando menos de 30 segundo para finalizar el segundo asalto, Diego Lopes lanzó un codazo giratorio derecho, que conectó de lleno en la cabeza de Jean Silva, quien cayó a la lona de inmediato y además empezó a sangrar. Cuando el brasileño estaba en el piso, el asentado en Puebla empezó con el ground and pound.

Con una ráfaga de al menos 10 golpes, Diego Lopes demostró que existen niveles en este deporte, pues Silva llegaba con mucho impulso debido a un hype desmedido creado al formar parte del grupo conocido como The Fighting Nerds, en donde están, además de Jean, Maurício Ruffy, Carlos Prates y Caio Borralho, todos peleadores de UFC.

OMFG!!! Diego Lopes lands 5 DEADLY ELBOWS Directly on top of Jean Silva head in FULL MOUNT 👀😬🚨 #ufcnoche pic.twitter.com/eTDuh4NuS0 — MMA Homie Podcast (@theMMAhomies) September 14, 2025

David Martínez vence a Rob Font

En la pelea coestelar de la noche estuvo el mexicano, originario de Ecatepec de Morelos, David Martínez, quien venció por decisión unánime al peligroso estadounidense Rob Font, quien llegó rankeado 9° de la UFC en la división de peso gallo.

Con una sólida base de kick boxing, el mexicano empezó el primer round con pateo a la pierna frontal de su rival, intentando frenar la movilidad, además, se mantuvo muy activo con pasos laterales, estar en puntas para salir del rango de alcance de Font.

Aunque su plan fue salir de la distancia de Rob Font, el mexicano no le huyó al intercambio, se fajó cuando debía de hacerlo, como en los últimos segundos de la pelea, en donde animó a su contrincante a cerrar lanzando golpes para deleite de los aficionados.

Así, el mexicano vivió su segunda pelea en la UFC y obtuvo su segunda victoria, dejando en claro que es un gladiador que viene con todo para buscar triunfos en los grandes escenarios.

