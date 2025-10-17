Max Verstappen consigue la pole position para la Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos de F1

Después de dos semanas de descanso, la Fórmula 1 regresó a la actividad con el Gran Premio de Estados Unidos, la decimonovena parada de la temporada y la cuarta carrera que cuenta con Sprint Race, en la que Max Verstappen consiguió llevarse la pole position con un tiempo de 1:32.143.

El piloto neerlandés tendrá la suerte de salir desde la primera fila de la parrilla e ir en busca de ocho puntos más este fin de semana, pues la carrera sprint otorga unidades a los primeros ocho pilotos que atraviesen la meta después de las 19 vueltas.

Como ocurre con la clasificación para cada Gran Premio de la Fórmula 1, hay tres sesiones para definir la parrilla de salida, y en la Q1 quedaron fuera Oliver Bearman, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto.

MAX VERSTAPPEN IS ON SPRINT POLE!! 🥇



What a lap from the Red Bull driver! 👏#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/jZeq7h0GwK — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Los dos pilotos de McLaren están en busca de sumar el mayor número de puntos posibles en el Gran Premio de Estados Unidos, para poder despegarse de Max Verstappen en el Campeonato de Pilotos y pelear el primer lugar entre ellos dos en las últimas cinco fechas del serial.

Después de la segunda parte de la clasificación, otros cinco pilotos quedaron fuera y definieron su lugar en la parrilla de salida, los cuales fueron: Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Pierre Gasly, Lance Stroll y Liam Lawson.

Los 20 pilotos visitan por segunda vez en la temporada Estados Unidos, pues la sexta parada de la campaña se llevó a cabo en la ciudad de Miami, en el Miami International Autodrome, donde también se encuentra el Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins.

¿A qué hora y cuándo será la Sprint Race del GP de Estados Unidos?

La Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos ya conoce la parrilla de salida y se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Horas más tarde, a las 15:00 horas, los pilotos volverán a subirse a su monoplaza para disputar la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos y definir los puestos de salida de cada uno para el domingo.

El volante de Mercedes, George Russell, buscará sumar su segunda victoria al hilo en esta recta final de la campaña, pues hace dos semanas en Singapur logró terminar por delante de los dos McLaren y Max Verstappen en la carrera para sumar 25 puntos más a su causa.

