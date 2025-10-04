¡Ya es oficial! Televisa y la F1 confirman histórico acuerdo para las transmisiones del serial en México

Las carreras de la Fórmula 1 serán transmitidas por las plataformas de Televisa a partir del Gran Premio de Singapur.

Televisa y la Fórmula 1 (F1) confirmaron en sus respectivas redes sociales que llegaron a un acuerdo para que las carreras del serial en México sean transmitidas por las diferentes señales de la televisora de Chapultepec a partir de este domingo 5 de octubre.

En un comunicado que se compartió en las redes sociales de TUDN y de la competencia se dio a conocer que las transmisiones de la F1 por Televisa se ponen en marcha este domingo con el Gran Premio de Singapur, decimoctava fecha del campeonato. El convenio abarca hasta la campaña del 2028.

“La Fórmula 1 se une a grupo Televisa como nuevo socio para la transmisión en México desde la carrera de hoy (5 de octubre) en Singapur hasta la temporada 2028 inclusive. La carrera estará disponible en los sistemas IZZI y Sky a través de los canales de Sky Sports”, se lee en el comunicado compartido por Televisa y la F1.

F1 rompe relaciones con Fox Sports

Las carreras de la Fórmula 1 en México eran transmitidas por la señal de Fox Sports desde hace varios años, pero el serial rompió relaciones con dicha televisora, supuestamente por falta de pagos.

Fox Sports no transmitió las prácticas ni la clasificación del Gran Premio de Singapur, a partir del cual Televisa, a través de Sky Sports, pasará las carreras del Gran Circo para sus suscriptores.

El Gran Premio de Azerbaiyán fue el último que Fox Sports transmitió para sus suscriptores, los cuales han manifestado su molestia en redes sociales por la pérdida de derechos de la televisora.

¿Qué otra opción tienen los aficionados para ver la F1 en México?

Los aficionados de la Fórmula 1 que no tengan Izzi o Sky Sports tienen la opción de contratar la app F1 TV, en la que se pueden ver todas las carreras de la temporada, con varias cámaras en simultáneo, y el plan más barato es de 549 pesos mexicanos por año.

En México, Sky Sports también tiene los derechos exclusivos de transmisión de LaLiga y de la Bundesliga, dos de las mejores ligas de futbol a nivel mundial.

