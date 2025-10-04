La Fórmula 1 se va de Fox Sports: aquí te decimos TODOS los detalles y dónde la podrás ver a partir de AHORA

Fox Sports sigue con problemas económicos con la Fórmula 1 y, a partir del Gran Premio de Singapur, perderán los derechos de transmisión por lo que resta de la Temporada 2025 de la categoría reina del automovilismo.

Según fuentes cercanas a las dos partes, La F1 dio por terminado el contrato que tenía con Fox Sports; esto ocurrió por incumplimiento de pagos que la televisora arrastra desde el año pasado y que actualmente no han terminado de cubrir.

Los problemas iniciaron hace unos meses, cuando Fox Sports no pudo transmitir las prácticas libres y clasificación de algunas carreras, pero fue en el Gran Premio de Singapur, donde la Fórmula 1 decidió rescindir el contrato de derechos de transmisión y la actividad en el Circuito Urbano Marina Bay solo se pudo ver en la app F1 TV.

¿Dónde se podrá ver la Fórmula 1 en México por lo que resta del 2025?

En la programación de los tres canales de Fox Sports y Fox Sports Premium, no aparece el Gran Premio de Singapur. Es por eso que Izzi, televisora que compró los derechos de la Fórmula 1 para la Temporada 2026, podría iniciar a transmitir de forma inmediata la máxima categoría del automovilismo.

Cabe recalcar que la empresa mexicana tiene los canales de Sky Sports, donde pasan los partidos de LaLiga española y la Bundesliga en exclusiva; todo parece indicar que serán los encargados de transmitir la F1 por lo que resta del 2025 y también tendrán el Gran Premio de México en sus pantallas.

Si los aficionados al deporte motor no tienen Izzi o Sky Sports, también tienen la opción de contratar la app F1 TV, en la que pueden ver todas las carreras de la temporada, con varias cámaras en simultáneo, y el plan más barato es de 549 pesos mexicanos por año.

Fox Sports dejará de transmitir otro evento grande del deporte

Fox Sports ha perdido varios derechos de transmisión de eventos grandes del deporte y, de confirmarse la pérdida de la Fórmula 1, la empresa estadounidense sumaría la categoría reina del automovilismo a esa lista.

Competencias de renombre como la Concacaf Champions Cup, la WWE, la Premier League, la UEFA Champions League y recientemente la Major League Baseball son algunos de los torneos que han decidido cambiar de televisora.

Como ocurre con la F1, Fox Sports perdió los derechos de transmisión de estos eventos por problemas económicos y falta de pagos a las empresas que manejan estos deportes.

