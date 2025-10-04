George Russell consigue la pole position para el Gran Premio de Singapur de F1

El piloto George Russell, de la escudería Mercedes-AMG Petronas, logró la pole position para el Gran Premio de Singapur, con el que se reanuda la actividad del campeonato de la Fórmula 1 (F1) 2025 después de que el pasado fin de semana no se celebró ninguna carrera.

George Russell fue el volante más veloz en la clasificación en el Circuito callejero de Marina Bay, donde este domingo 5 de octubre se realiza la decimoctava fecha del campeonato.

El neerlandés Max Verstappen se llevó el triunfo en las dos carreras más recientes de la F1 2025 al conseguir el primer lugar en los Grandes Premios de Italia y Azerbaiyán, lo que lo mantiene en la pelea por el campeonato de pilotos.

McLaren puede asegurar el campeonato de constructores de F1 en Singapur

La escudería McLaren llega al Gran Premio de Singapur con la posibilidad de asegurar el título del campeonato de constructores de la F1 2025.

Con 623 puntos acumulados entre Oscar Piastri y Lando Norris, el equipo británico le lleva 333 puntos a Mercedes, que ocupa un segundo lejano lugar con 290 puntos, a falta de siete citas para que concluya la temporada.

Restan 346 puntos por jugarse en la F1 2025, distancia que se reducirá a 303 después del Gran Premio de Singapur.

A McLaren le bastan 13 puntos en el Circuito callejero de Marina Bay para conquistar el campeonato de constructores este 5 de octubre; lo cual aseguraría con uno de sus pilotos en el podio o incluso si uno de los dos entre Lando Norris y Oscar Piastri acaba cuarto y el otro culmina en el décimo lugar.

¿Quién es el máximo ganador del Gran Premio de Azerbaiyán?

El expiloto alemán Sebastian Vettel, tetracampeón de F1 con Red Bull, es el corredor con más victorias en el Gran Premio de Singapur, carrera en la que consiguió el primer sitio en cinco ocasiones.

El segundo máximo ganador en el Circuito callejero de Marina Bay es el británico Lewis Hamilton con cuatro triunfos, pero el último de ellos lo obtuvo en el 2018. El tercer lugar en este listado lo ocupa el español Fernando Alonso, con dos victorias.

Los otros ganadores del Gran Premio de Singapur de F1 son el mexicano Checo Pérez, el alemán Nico Rosberg, el español Carlos Sainz Jr. y el británico Lando Norris, los cuatro con un triunfo.

