Charles Leclerc y Lando Norris sufren un aparatoso choque en el GP de Singapur de F1 que termina con un doloroso castigo

El monegasco Charles Leclerc y el británico Lando Norris se vieron enfrascados en un penoso incidente en el Gran Premio de Singapur de F1, pues los pilotos chocaron al salir de boxes, lo que generó un revuelo, pues fue un accidente en donde un descuido generó daños en ambos carros.

El accidente pasó cuando Leclerc, volante de Ferrari, estaba regresando al pit lane para ir a la pista, pero no vio que Norris, de McLaren, estaba pasando y la parte delantera de ambos coches chocó, siendo más notorio el daño en el monoplaza del inglés.

This doesn't happen often! 😮



Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Charles Leclerc y multado por el choque ante Lando Norris

Charles Leclerc fue multado con 11 mil 700 dólares por chocar con Lando Norris al salir de su garaje durante la segunda práctica del GP de Singapur de F1. El inglés fue empujado contra la pared, aunque al final también se culpó sobre su conducción y su desempeño de cara a la clasificación.

Los comisarios de la carrera determinaron que Leclerc recibió instrucciones poco claras para salir por parte de un miembro del equipo responsable de su seguridad, quien juzgó mal la situación.

“He chocado. Ha ido contra mí directamente”, comentó Norris por la radio después del incidente con el monegasco. Después le dijo a su ingeniero sobre su nivel. “El coche no es el que está a medio segundo, soy yo el que lo estoy”.

Al final el accidente se calificó como un Unsafe Release, que es cuando un piloto sale de boxes y se incorpora de manera peligrosa al pit lane. La acción de Leclerc incumple con el Artículo 34.14 a del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de la FIA, por lo que Ferrari y Leclerc recibieron la sanción.

charles leclerc idolo absoluto pic.twitter.com/PuVr3X35fL — mariana (@safeleclerc) October 3, 2025

Panorama del GP de Singapur de F1

El campeonato de pilotos de Fórmula 1 2025 sigue en el GP de Singapur, luego de una emocionante carreracen el Gran Premio de Azerbaiyán, en donde Max Verstappen se llevó la victoria después de una intensa batalla en el Circuito Callejero de Bakú, en donde el líder del serial no pudo terminar en el podio, pero se mantiene en la cima de la clasificación.

A pesar no terminar entre los tres mejores tiempos de la carrera, el piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, suma 324 puntos en la temporada y se consolida en la primera posición actual en el campeonato del campeonato de pilotos, aunque su distancia con su más cercano perseguidor se recortó.

Por detrás, en segundo lugar se encuentra Lando Norris, quien ya está a solo 25 puntos de su compañero de equipo. Estar a 25 unidades significa que está solo a una victoria de distancia. Por su parte, Max Verstappen, el ganador del GP de Azerbaiyán, mantiene viva la pelea por el título de la F1 y no deja de soñar con el quinto título al ser tercero con 255 puntos.

