Se inaugura “10 años de F1 en México”, exposición fotográfica de los mejores momentos desde que volvió al país

Se inauguró la exposición que recuerda los mejores momentos desde que la F1 volvió a México hace una década.

El próximo mes se cumple una década desde que la Fórmula 1 volvió a México, y con ese motivo se inauguró “10 años de F1 en México”, una exposición fotográfica que retrata los mejores momentos que se han vivido en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde el 2015.

Son 62 las imágenes que las personas pueden disfrutar de esta exposición en la Galería Abierta Gandhi de las Rejas del Bosque de Chapultepec, de manera gratuita del 12 de septiembre al próximo 26 de octubre, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México de la F1 2025.

La inauguración de “10 años de F1 en México” se llevó a cabo en el Jardín Botánico con la presencia de Federico González Compeán, director general del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México; Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México; Argel Gómez, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios de la Secretaría de Turismo de Ciudad de México; y Natasha Uren, directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec.

Aficionados, parte especial de la Fórmula 1 en México

Federico González Compeán, director del Gran Premio de la Ciudad de México de F1, reconoció la importancia de la afición para hacer especial cada edición de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde el regreso del serial al país tras 23 años de ausencia.

“A través de este recorrido visual, revivimos una década de momentos inolvidables, llenos de velocidad, pasión y orgullo nacional. Sin duda, cada imagen es un testimonio del impacto que ha tenido la Formula 1 en nuestro país, no solo en la pista, sino también en el corazón de todas las personas que han hecho posible estas nueve ediciones”, dijo ante los medios Federico González Compeán.

Desde el regreso de la F1 a México, el público nacional le ha puesto mucho sabor y pasión al evento, lo que lo ha llevado a ser considerado como el mejor del serial durante varias temporadas.

Algunos momentos que retrata “10 años de F1 en México”

Pueden parecer pocas las 62 fotos de “10 años de F1 en México”, pero la galería tiene algunos de los momentos que han quedado en la memoria de la afición y en la historia de la Fórmula 1.

El primer podio de Checo Pérez en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el 2021, el triunfo de Lewis Hamilton en el 2019 y más recientemente el conseguido por Carlos Sainz en la campaña pasada son algunos de las hechos que dejaron grandes fotos para el recuerdo, mismas que puede disfrutar de manera gratuita la gente.

