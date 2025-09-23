F1: Así empezó la era de Checo Pérez en Cadillac con su visita a la fábrica; el recibimiento fue espectacular

Luego de ser presentado de manera oficial como piloto de Cadillac, la era de Checo Pérez en la nueva escudería de la Fórmula 1 empezó formalmente, ya que fue visto por primer vez visitando la fabrica del equipo, en donde tuvo un enorme recibimiento por parte de los trabajadores de la marca estadounidense.

En redes sociales circula un video de Checo llegando a sus nuevas ‘oficinas’, siendo recibido por parte del elementos que trabajan en Cadillac, quienes saludaron sonrientes y muy contentos al piloto mexicano, quien luego de estar en pausa en 2025 regresará a las pistas en 2026.

¡Qué emoción! @SChecoPerez ya se encuentra en las oficinas de @Cadillac_F1. El piloto mexicano estará subiéndose al simulador, y próximamente probará un monoplaza. 🏎️



Video: Cadillac pic.twitter.com/qYhZeYXSc3 — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) September 23, 2025

Checo Pérez pronto probará el carro de Cadillac

Dicen que el primer día nunca se olvida y seguro que Checo Pérez llevará en el corazón su primer día de trabajo en Cadillac, que debutará en 2026 como la undécima escudería de la nueva categoría del deporte motor, con el tapatío y con el finlandés Valtteri Bottas como sus primeros conductores en la historia, además que ambos pronto estarán en los simuladores y probando lo que será su nuevo carro.

La alineación estelar del equipo estadounidense lo convierte en uno de los grandes protagonistas de la temporada 2026 de la F1. Cadillac cuenta con el respaldo de General Motors y de TWG Motors. El proceso para incluir a esta nueva escudería empezó en 2023 y 2025 se aprobó su inclusión, siendo la segunda marca bajo la bandera de Estados Unidos después de Haas.

Medios internacionales reportan que los próximos días Checo Pérez estará haciendo pruebas de simulador para empezar a configurar el monoplaza que utilizará, el cual tendrá un motor Ferrari en su primera temporada en la categoría reina del automovilismo.

Que gusto me dio volver a vernos 🇲🇽 estamos de regreso! #Nevergiveup pic.twitter.com/DJ1nBiLtTF — Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 29, 2025

Checo regresa a la F1 tras una pausa

Cadillac tendrá tres bases centrales. En Fishers, Indiana será la sede principal de la fabricación, mientras que en Charlotte, Carlina del Norte, será la base operativa de motores y una base de operación en Silverstone, Reino Unidos, que es una de las sedes emblemáticas para el automovilismo de monoplazas.

Checo Pérez debutó en F1 en 2011 con Sauber, dos años después pasó a McLaren, pero no duró mucho, pues en 2014 el mexicano se mudó a Force India. En su tiempo en este equipo le tocó la compra por parte de Lawrence Stroll, que lo convirtió en Racing Point.

Pérez Mendoza estuvo siete años en total en Force India/Racing Point, logrando siete veces al podio, incluida una histórica victoria en Sakhir en 2020, que le valió pasar a Red Bull, en donde logró ser subcampeón del mundo de F1.

aar