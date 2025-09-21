Checo Pérez presume millonario Richard Mille en el Dodger Stadium; ¿Cuánto cuesta el lujoso reloj del mexicano?

Checo Pérez fue invitado por los Dodgers para lanzar la primera bola en el juego ante los Phillies.

Checo Pérez estuvo presente en el Dodger Stadium, ya que fue el invitado especial por parte del equipo de Los Ángeles para lanzar la primera bola del juego ante los Philadelphia Phillies, pero el lujoso reloj que portaba el piloto mexicano en la muñeca se llevó los reflectores y las miradas de varios aficionados a los accesorios.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, presumió su costoso Richard Mille edición Rafael Nadal, el cual tiene un costo de 540 mil dólares; haciendo la conversión a la moneda nacional, serían alrededor de 9 millones 938 mil 484 pesos mexicanos.

En todas las fotos y la conferencia de prensa, Checo Pérez salió con su lujoso accesorio en la muñeca; también al momento de lanzar la pelota arriba del montículo, el piloto mexicano traía puesto su precioso reloj.

El Richard Mille de Checo Pérez que llevó al Dodger Stadium. ı Foto: AP

Checo Pérez está listo para volver a la Fórmula 1

Después de un largo tiempo de espera, por fin Cadillac hizo oficial el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 para la temporada 2026, generando la felicidad de todos los aficionados mexicanos al deporte motor.

El regreso del piloto jalisciense a la categoría reina del automovilismo será el fin de semana del viernes 6 al domingo 8 de marzo de 2026, cuando se lleve a cabo la primera fecha de la nueva campaña, que será el Gran Premio de Australia.

Mientras que volveremos a ver a Sergio Pérez correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez en octubre del siguiente año, pues el Gran Premio de México se llevará a cabo del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026.

De la pista al diamante 🏎➡️⚾️ Checo Pérez fue el encargado de lanzar la primera bola en el Dodger Stadium, soltando un disparo a toda velocidad 😎⚡️ pic.twitter.com/mCEdPyGX8R — MLB México (@MLB_Mexico) September 18, 2025

Checo Pérez disfruta de sus vacaciones antes de volver a la pista

Como las oficinas de Cadillac se encuentran en Estados Unidos, el piloto mexicano ha aprovechado sus vacaciones para estar en los eventos deportivos más importantes del país vecino.

Hace unas semanas, el piloto mexicano fue visto en el Arthur Ashe Stadium, ubicado en Nueva York, para vivir la final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, y tiempo después hizo su aparición en el Dodger Stadium, junto a su Richard Mille, para lanzar la primera bola del juego.

De igual manera, Sergio Pérez ha presumido en sus redes sociales los momentos de calidad que ha pasado con su familia en este año que se encuentra inactivo del automovilismo, pero para el 2026 su vida como piloto volverá a la normalidad.

