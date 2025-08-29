Checo Pérez genera emoción en los pilotos de la Fórmula 1 con su regreso y estás son sus reacciones (VIDEO)

Checo Pérez emocionó a los pilotos de la F1 con su regreso.

Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 después de estar un año fuera de las pistas. Cadillac será su nueva escudería y los pilotos de la parrilla reaccionaron de buena manera al anuncio que se dio esta semana.

Antes de que el parón de verano terminara en la F1, Sergio Pérez y su nueva escudería hicieron oficial el regreso del mexicano a la categoría reina del automovilismo; corredores como Franco Colapinto, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg y Max Verstappen dieron su punto de vista sobre la noticia que emocionó a los aficionados del autmovilismo.

Varios comentan que es bueno que pilotos con experiencia como Checo Pérez y Valtteri Bottas regresen y estén en la parrilla de la Fórmula 1, mientras que otros aseguran que en los 22 puestos que hay en el ‘Gran Circo’ hay un buen mix entre juventud y experiencia.

Cadillac será la escudería con los pilotos más veteranos

Cadillac optó por la experiencia en la elección de sus dos pilotos para su debut en 2026; es por eso que Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los volantes que utilicen los monoplazas de la escudería estadounidense por primera vez.

Sin embargo, la Temporada 2025 de la F1 ha destacado por el número de jóvenes que hay en la parrilla, como Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Oliver Bearman e Isack Hadjar, pero para la siguiente campaña entrarán dos pilotos arriba de los 30 años.

Checo Pérez iniciará la Temporada 2026 de la Fórmula 1 con 36 años, mientras que Bottas lo hará con la misma edad, así que serán el equipo más grande del ‘Gran Circo’ con una edad de 72 años, esperando que tengan grandes resultados por su alta experiencia en la categoría reina del automovilismo.

¿Cuándo será la primera carrera de Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1?

Después del esperado anuncio por parte de Cadillac, los aficionados mexicanos ya esperan con ansias ver de nuevo a Checo Pérez con el nomex de su nuevo equipo y arriba de un monoplaza listo para volver a correr en el ‘Gran Circo’.

El piloto mexicano se volverá a encontrar con todos los pilotos de la Fórmula 1 el fin de semana del viernes 6 al domingo 8 de marzo, cuando se lleve a cabo la primera fecha de la Temporada 2026 de la F1, el Gran Premio de Australia en Melbourne.

Mientras que su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez será el viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, cuando dispute el Gran Premio de México.

