¿El retiro se avecina? Checo Pérez afirma que Cadillac “es mi último proyecto en la Fórmula 1” (VIDEO)

Checo Pérez durante su primera conferencia de prensa en México como piloto de Cadillac.

Un día después de haber sido anunciado como piloto de Cadillac, el tapatío Sergio Checo Pérez aseguró que ve en la escudería estadounidense su último gran proyecto como piloto de Fórmula 1.

“Me gustó mucho Cadillac por el proyecto, la ambición, la marca que hay detrás, la visión americana que tienen para llegar a competir en la Fórmula 1. Regreso porque es un proyecto que me motiva, lo veo como mi último gran proyecto que puedo dar en la Fórmula 1 y por eso quiero que sea algo exitoso, tengo una gran responsabilidad por hacerlo”, aseveró Pérez Mendoza en conferencia de prensa.

El volante jalisciense de 35 años de edad reconoció que terminar su carrera en el Gran Circo con Cadillac sería algo increíble, pues sería sinónimo de que tuvo un paso exitoso con el equipo que se suma a la Fórmula 1 a partir de la temporada del 2026.

▶ #Video | Checo Pérez (@SChecoPerez) dice que si su aventura en F1 termina con Cadillac significará que logró grandes cosas con el equipo...

Respecto a la salida de Christian Horner de Red Bull, afirma que es un tema de ciclos

📹: @EnriqueVil96886 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/VJTXyejYln — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 27, 2025

“Si me gustaría que fuera mi último gran proyecto en la F1, porque si eso llega a pasar, significa que tuvimos un gran paso juntos y terminar mi carrera aquí sería algo increíble. Ojalá que en un futuro pueda decir que contribuí para hacer de este equipo un proyecto bastante exitoso”, profundizó Checo Pérez.

¿Por cuánto tiempo firmó Checo Pérez con Cadillac?

Por otra parte, el originario de Guadalajara confirmó que su contrato con Cadillac es por dos años. La escudería estadounidense confía en el mexicano, quien regresa al serial tras un año sabático después de su polémica salida de Red Bull.

“Firme dos años, es un proyecto largo, será difícil que podamos sumar puntos. Todo dependerá, yo creo, del progreso y la motivación que encuentre. Si logro encontrar el entorno motivado, regreso con el 100 por ciento de dedicación”, comentó el tapatío acerca de sus expectativas con su nuevo equipo.

Sin embargo, Checo Pérez dejó en claro que no quiere pensar en el tiempo y solamente se quiere enfocar en poner todo de su parte para hacer historia con Cadillac.

“No estoy pensando en los años, quiero hacer este proyecto exitoso, no sé en cuánto tiempo vaya a ser, pero es lo importante”, enfatizó.

Checo Pérez le pide a sus fans que disfruten la última parte de su carrera

Consciente de la Checomanía que con su llegada a Cadillac resurge con mucha fuerza, Checo Pérez le pidió a sus fans que disfruten con él este último tramo de su exitosa carrera en la Fórmula 1.

“Disfrutemos mucho, se nos va a ir muy rápido. Es el último sprint en esto. Que disfrutemos cada momento, cada resultado”, remarcó el nuevo piloto de Cadillac, donde tendrá como coequipero al también experimentado Valtteri Bottas.

EVG